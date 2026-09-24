Qué diferencias tienen un aire acondicionado y un climatizador

El aire acondicionado clásico funciona con un compresor y un gas refrigerante. El calor del interior se extrae y se expulsa al exterior a través del refrigerante, que va cambiando constantemente de estados liquido a gaseoso.

El climatizador es poco conocido. Para identificarlo, hay que tener en cuenta que se ve como una valija o un cilindro vertical que se traslada y mueve por el piso.

Estas diferencias son importantes para saber cuál conviene comprar.

Este aparato utiliza sensores para medir la temperatura del ambiente, calcula y ajusta la potencia del frío para mantener los grados, y refrigera evaporando agua con un filtro húmedo sin eliminar calor en el exterior.

La instalación también presenta diferencias. Mientras que el aire acondicionado necesita de una instalación fija y un tubo de salida al exterior, el climatizador no se instala, solo se enchufa y se le agrega agua o hielo en el depósito para que refrigere por humedad.

En cuanto al precio, las diferencias entre ambos también son muy marcadas. El climatizador es más económico que el aire acondicionado en cuanto al costo inicial, el consumo eléctrico y el mantenimiento.

¿Conviene tener un aire acondicionado o un climatizador?

Para saber qué conviene comprar, hay que analizar el presupuesto con el que contamos y las necesidades de climatización que tenemos de acuerdo al tamaño de la casa.

El aire acondicionado es ideal para climas extremos de verano donde se necesita un frío potente y constante. Es la mejor opción para climas húmedos.

El climatizador es ideal para trasladar el frío a varios puntos de la casa.

El climatizador es perfecto para espacios pequeños y climas secos. También conviene si lo vas a trasladar por la casa.