Llega el calor y empezamos a pensar en los aparatos que vamos a usar para enfriar el hogar en los meses de verano; por eso es importante conocer las diferencias entre las opciones. Un aire acondicionado puede ser una buena opción para ciertos ambientes, mientras que un climatizador sirve para otros.
Qué diferencias tienen un aire acondicionado y un climatizador
Dos electrodomésticos pensados para enfriar o aclimatar los ambientes de la casa durante el verano. Te cuento cuáles son las diferencias y cuál conviene comprar
Al momento de comprar cualquier electrodoméstico para la casa, hay que pensar en muchas cosas. El precio es importante, pero la eficiencia energética lo es aún más, el espacio que ocupa en las habitaciones, la instalación que requiere, el alcance de refrigeración y la durabilidad del aparato.
Diferencias principales entre un aire acondicionado y un climatizador
Las primeras diferencias que se pueden identificar entre ambos aparatos son de funcionamiento e instalación.
El aire acondicionado clásico funciona con un compresor y un gas refrigerante. El calor del interior se extrae y se expulsa al exterior a través del refrigerante, que va cambiando constantemente de estados liquido a gaseoso.
El climatizador es poco conocido. Para identificarlo, hay que tener en cuenta que se ve como una valija o un cilindro vertical que se traslada y mueve por el piso.
Este aparato utiliza sensores para medir la temperatura del ambiente, calcula y ajusta la potencia del frío para mantener los grados, y refrigera evaporando agua con un filtro húmedo sin eliminar calor en el exterior.
La instalación también presenta diferencias. Mientras que el aire acondicionado necesita de una instalación fija y un tubo de salida al exterior, el climatizador no se instala, solo se enchufa y se le agrega agua o hielo en el depósito para que refrigere por humedad.
En cuanto al precio, las diferencias entre ambos también son muy marcadas. El climatizador es más económico que el aire acondicionado en cuanto al costo inicial, el consumo eléctrico y el mantenimiento.
¿Conviene tener un aire acondicionado o un climatizador?
Para saber qué conviene comprar, hay que analizar el presupuesto con el que contamos y las necesidades de climatización que tenemos de acuerdo al tamaño de la casa.
El aire acondicionado es ideal para climas extremos de verano donde se necesita un frío potente y constante. Es la mejor opción para climas húmedos.
El climatizador es perfecto para espacios pequeños y climas secos. También conviene si lo vas a trasladar por la casa.
En pocas palabras
- Diferencias: Los aparatos para climatizar el hogar varían en funcionamiento, instalación y costo.
- Funcionamiento: El aire acondicionado usa compresor y gas refrigerante; el climatizador, agua y hielo evaporado.
- Uso: El aire acondicionado es ideal para climas extremos y húmedos; el climatizador, para espacios pequeños y climas secos.