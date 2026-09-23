Rociar té verde frío en el televisor: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las propiedades del té verde pueden ser altamente beneficiosas en materia de limpieza.

Aquí es donde entra en juego este método alternativo. Los especialistas en contenidos de hogar señalan que el té verde posee propiedades naturales muy particulares. Al prepararlo de forma concentrada y dejarlo enfriar por completo, se convierte en una solución libre de químicos agresivos ideal para el mantenimiento tecnológico.

Para qué sirve y cuáles son los beneficios de este truco casero

El principal objetivo de aplicar este líquido mediante un paño de microfibra, evitando siempre rociar el aparato de forma directa, para aprovechar sus componentes orgánicos. Los beneficios son los siguientes:

Eliminación de grasa: los taninos naturales presentes en las hojas actúan disolviendo las huellas dactilares y las marcas de uso diario sin esfuerzo.

Cuidado de la superficie: a diferencia de los limpiavidrios tradicionales, no corroe ni desgasta los recubrimientos especiales de los paneles.

Efecto antiestático: ayuda a retrasar temporalmente que las partículas de polvo vuelvan a adherirse rápidamente a la estructura plástica y de cristal.

De este modo, implementar este sencillo procedimiento doméstico permite mantener la tecnología impecable, ahorrando dinero en productos de limpieza específicos y protegiendo el medio ambiente con elementos que ya tenés en casa.