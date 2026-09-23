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Truco casero efectivo

Rociar té verde frío en el televisor: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El hecho de rociar té verde en el televisor puede darte grandes e impensados beneficios. Descubre por qué funciona este truco casero

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Muchas personas desconocen este truco casero. 

Muchas personas desconocen este truco casero. 

La limpieza del hogar esconde alternativas tan insólitas como efectivas que se vuelven virales en las redes sociales. En este escenario, un truco casero que comenzó a ganar fuerza en las últimas semanas involucra directamente a un infaltable de la cocina y los dispositivos electrónicos: el té verde.

Lejos de limitarse a una simple infusión para el desayuno o la tarde, muchas personas comenzaron a aplicarlo en el televisor. Aunque en una primera instancia puede generar ciertas dudas, los resultados sorprenden a propios y extraños debido a la delicada naturaleza de las pantallas modernas.

La pantalla del televisor puede mantenerse con trucos caseros.&nbsp;

La pantalla del televisor puede mantenerse con trucos caseros.

Por qué recomiendan utilizar té verde frío en las pantallas

Los monitores y televisores actuales cuentan con capas antirreflejos y paneles sumamente sensibles que se dañan con facilidad si se utilizan productos químicos abrasivos, alcoholes fuertes o amoníaco.

Las propiedades del t&eacute; verde pueden ser altamente beneficiosas en materia de limpieza.&nbsp;

Las propiedades del té verde pueden ser altamente beneficiosas en materia de limpieza.

Aquí es donde entra en juego este método alternativo. Los especialistas en contenidos de hogar señalan que el té verde posee propiedades naturales muy particulares. Al prepararlo de forma concentrada y dejarlo enfriar por completo, se convierte en una solución libre de químicos agresivos ideal para el mantenimiento tecnológico.

Para qué sirve y cuáles son los beneficios de este truco casero

El principal objetivo de aplicar este líquido mediante un paño de microfibra, evitando siempre rociar el aparato de forma directa, para aprovechar sus componentes orgánicos. Los beneficios son los siguientes:

  • Eliminación de grasa: los taninos naturales presentes en las hojas actúan disolviendo las huellas dactilares y las marcas de uso diario sin esfuerzo.

  • Cuidado de la superficie: a diferencia de los limpiavidrios tradicionales, no corroe ni desgasta los recubrimientos especiales de los paneles.

  • Efecto antiestático: ayuda a retrasar temporalmente que las partículas de polvo vuelvan a adherirse rápidamente a la estructura plástica y de cristal.

De este modo, implementar este sencillo procedimiento doméstico permite mantener la tecnología impecable, ahorrando dinero en productos de limpieza específicos y protegiendo el medio ambiente con elementos que ya tenés en casa.

En pocas palabras

  • Té verde: se recomienda rociar té verde frío en televisores para su limpieza.
  • Propiedades: sus taninos naturales disuelven grasa y su efecto antiestático ayuda contra el polvo.
  • Beneficios: limpia sin dañar pantallas, preserva superficies y retrasa la adherencia de polvo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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