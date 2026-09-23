El anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre el reemplazo formal del término inteligencia artificial por el de "superinteligencia" en sus documentos oficiales generó una rápida reacción en la comunidad científica. Equiparar la tecnología actual con la superinteligencia podría generar falsas expectativas y desviar la atención de problemas reales.
¿Superinteligencia o IA? El polémico cambio de término que propone Estados Unidos
La propuesta de renombrar la tecnología "Inteligencia Artificial" en Estados Unidos reabrió una vieja discusión entre la jerga política y la ciencia
La distancia entre el impacto político y la definición académica
Mientras que la diplomacia justificó el cambio argumentando que la palabra "artificial" resta mérito a una innovación "asombrosa", los expertos en ciencias de la computación señalan que ambos conceptos responden a fases del desarrollo tecnológico completamente distintas.
En el ámbito académico y en organismos como la ONU, la precisión terminológica es clave para fijar leyes de responsabilidad y límites de seguridad. La utilización de vocablos llamativos en discursos políticos suele distorsionar el estado real de la tecnología, confundiendo el software comercial que se utiliza en la actualidad con avances hipotéticos a futuro.
Qué es realmente la Superinteligencia en la ciencia
Para la comunidad informática internacional, el término "superinteligencia" (a menudo ligado a la Inteligencia Artificial General o AGI) no es un mero sinónimo de los chatbots actuales, sino una frontera teórica con características muy concretas:
- Sistemas actuales (IA estrecha o generativa): programas diseñados para realizar tareas específicas, como redactar textos, procesar datos o reconocer imágenes, a partir de patrones y entrenamiento previo.
- Superinteligencia teórica (ASI): un nivel hipotético de tecnología donde una máquina no solo igualaría, sino que superaría ampliamente la capacidad intelectual humana en cualquier campo, incluyendo el pensamiento abstracto, la creatividad científica y las habilidades sociales.
Especialistas e investigadores sostienen que llamar "superinteligencia" a los modelos de lenguaje vigentes implica otorgarles una capacidad de razonamiento, autonomía y comprensión del mundo real de la que hoy carecen por completo.
Las advertencias sobre la desinformación y el peligro de no regular
Diversos científicos y figuras del sector tecnológico coinciden en que equiparar la tecnología actual con la superinteligencia genera falsas expectativas y desvía la atención de los problemas urgentes.
El riesgo inmediato no reside en que las máquinas piensen por sí mismas, sino en los fallos informáticos, la desinformación masiva y el uso inescrupuloso de los datos de las personas.
La negativa de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump a someterse a marcos regulatorios globales en la ONU reaviva las alarmas de los investigadores.
Para la ciencia, la falta de consenso en la gobernanza internacional dificulta la creación de protocolos de seguridad unificados, dejando el avance de estas herramientas potentes a merced de intereses puramente comerciales y geopolíticos.
En pocas palabras
- EE.UU. propone: renombrar la Inteligencia Artificial como "superinteligencia" en documentos oficiales, generando debate científico.
- Diferencia clave: expertos distinguen la IA actual (tareas específicas) de la "superinteligencia" teórica (superioridad intelectual humana).
- Advertencia científica: equiparar ambos términos crea falsas expectativas y desvía la atención de riesgos reales como desinformación y mal uso de datos.