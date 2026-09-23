¿Superinteligencia o IA? El polémico cambio de término que propone Estados Unidos

Equiparar la tecnología actual con la superinteligencia podría generar falsas expectativas y desviar la atención de problemas reales.

Qué es realmente la Superinteligencia en la ciencia

Para la comunidad informática internacional, el término "superinteligencia" (a menudo ligado a la Inteligencia Artificial General o AGI) no es un mero sinónimo de los chatbots actuales, sino una frontera teórica con características muy concretas:

Sistemas actuales (IA estrecha o generativa): programas diseñados para realizar tareas específicas, como redactar textos, procesar datos o reconocer imágenes, a partir de patrones y entrenamiento previo.

programas diseñados para realizar tareas específicas, como redactar textos, procesar datos o reconocer imágenes, a partir de patrones y entrenamiento previo. Superinteligencia teórica (ASI): un nivel hipotético de tecnología donde una máquina no solo igualaría, sino que superaría ampliamente la capacidad intelectual humana en cualquier campo, incluyendo el pensamiento abstracto, la creatividad científica y las habilidades sociales.

Especialistas e investigadores sostienen que llamar "superinteligencia" a los modelos de lenguaje vigentes implica otorgarles una capacidad de razonamiento, autonomía y comprensión del mundo real de la que hoy carecen por completo.

Las advertencias sobre la desinformación y el peligro de no regular

Diversos científicos y figuras del sector tecnológico coinciden en que equiparar la tecnología actual con la superinteligencia genera falsas expectativas y desvía la atención de los problemas urgentes.

El riesgo inmediato no reside en que las máquinas piensen por sí mismas, sino en los fallos informáticos, la desinformación masiva y el uso inescrupuloso de los datos de las personas.

Donald Trump, presidente de EE.UU., rechazó controles globales sobre la inteligencia artificial en la ONU.

La negativa de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump a someterse a marcos regulatorios globales en la ONU reaviva las alarmas de los investigadores.

Para la ciencia, la falta de consenso en la gobernanza internacional dificulta la creación de protocolos de seguridad unificados, dejando el avance de estas herramientas potentes a merced de intereses puramente comerciales y geopolíticos.