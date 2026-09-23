Uno de los primeros tres puentes del país, de 130 años, será reemplazado en una obra clave

La Provincia avanza con la construcción de un nuevo puente sobre la Ruta Provincial 15. El proyecto busca permitir nuevamente el paso de colectivos, camiones y vehículos de carga pesada, que actualmente deben utilizar recorridos alternativos debido a las restricciones del puente histórico.

La obra fue licitada con un presupuesto oficial de $14.700 millones y un plazo de ejecución previsto de 20 meses. Los trabajos son financiados mediante el Fondo del Resarcimiento y forman parte de un conjunto de inversiones destinadas a mejorar la infraestructura provincial.

Menos kilómetros para el transporte público

Según información difundida durante la ejecución de la obra, el nuevo puente tendrá una estructura más amplia y permitirá recuperar una conexión directa entre ambos sectores del río. En abril de 2026, los trabajos registraban un avance cercano al 15%, con 19 de los 40 pilotes previstos ya construidos. Cada pilote alcanza unos nueve metros de profundidad hasta llegar al lecho del río.

Uno de los principales motivos de la obra es evitar los desvíos que actualmente deben realizar los colectivos. La Provincia calcula que la nueva conexión permitirá eliminar alrededor de 276.000 kilómetros de recorridos adicionales por año.

El Gobierno mendocino estima que esa reducción se traducirá en un ahorro de aproximadamente $800 millones anuales para el Estado, debido a que la provincia subsidia el transporte público según los kilómetros recorridos.

El beneficio también alcanzará a la actividad productiva de la zona. La Ruta Provincial 15 atraviesa un área vinculada con la producción agroindustrial y vitivinícola de Luján de Cuyo, además de funcionar como corredor hacia sectores turísticos del departamento.

La renovación no significa necesariamente el final de la estructura centenaria. De acuerdo con información publicada durante el avance de la obra, el antiguo puente será preservado debido a su valor histórico y se prevé su adaptación para usos peatonales y ciclistas.

De esta manera, la nueva infraestructura permitirá atender las necesidades actuales de circulación mientras la estructura de 1898 conservará su lugar como parte del patrimonio de la provincia