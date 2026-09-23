Estaban en una pelea de gallos y se contagiaron de los animales: terminaron a las cuchilaldas

Sangrienta pelea

Las riñas generaron ganadores con grandes sumas de dinero frente a importantes perdedores. Dicha dualidad motivó el envío de mensajes telefónicos con tono provocador, lo cual desató enfrentamientos físicos una vez finalizada la actividad.

El conflicto principal ocurrió sobre la intersección de las avenidas Rivadavia con Avellaneda. Allí, varias personas se atacaron a golpes hasta que un sujeto de 47 años recibió una puñalada profunda cerca del pulmón izquierdo. La víctima debió ser trasladada de urgencia al centro médico CIS Banda debido al estado crítico de salud.