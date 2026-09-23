Estaban en una pelea de gallos y se contagiaron de los animales: terminaron a las cuchilaldas

Una competencia clandestina de gallos en la localidad de Quimilí, Santiago del Estero, derivó en una violenta pelea callejera. El conflicto dejó a un individuo herido de gravedad por arma blanca. Además, la policía demoró a dos hermanos de manera preventiva.
Sangrienta pelea
Las riñas generaron ganadores con grandes sumas de dinero frente a importantes perdedores. Dicha dualidad motivó el envío de mensajes telefónicos con tono provocador, lo cual desató enfrentamientos físicos una vez finalizada la actividad.
El conflicto principal ocurrió sobre la intersección de las avenidas Rivadavia con Avellaneda. Allí, varias personas se atacaron a golpes hasta que un sujeto de 47 años recibió una puñalada profunda cerca del pulmón izquierdo. La víctima debió ser trasladada de urgencia al centro médico CIS Banda debido al estado crítico de salud.
Las explicaciones
Luego del ataque, dos jóvenes de 28 y 29 años se presentaron en la comisaría local para dar su versión de los hechos. Ambos hermanos, domiciliados en el barrio Palomar, denunciaron ser víctimas de una agresión inicial provocada por el hombre apuñalado.
Durante una requisa de rutina, los efectivos policiales revisaron un automóvil Volkswagen Gol donde confiscaron un cuchillo. Simultáneamente, inspeccionaron un vehículo Volkswagen Suran blanco, lugar en el cual incautaron más de medio millón de pesos junto a cuatro envoltorios de cocaína escondidos dentro de un paquete de cigarrillos.