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Cambios en el cronograma

Los motivos por los cuáles el GP de Bahréin de la Fórmula 1 se correrá en Malasia

El GP de Bahréin se disputará de manera atípica en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia; descubrí las razones y las características del trazado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La última vez que la F1 estuvo en Malasia fue en 2017.

La última vez que la F1 estuvo en Malasia fue en 2017.

La temporada de la Fórmula 1 se prepara para vivir una jornada sumamente atípica durante este fin de semana porque la actividad tendrá continuidad con la disputa del Gran Premio de Bahréin, un evento que, por cuestiones logísticas y bélicas, tendrá como escenario definitivo el Circuito Internacional de Sepang, ubicado en suelo malasio.

La explicación de este inédito cambio de locación se remonta al inicio de la agenda anual del campeonato mundial. La prueba en territorio bahreiní estaba programada para llevarse a cabo originalmente en las primeras fechas del calendario, pero debió ser suspendida por el estallido de la guerra en Medio Oriente.

Ante la persistencia del conflicto armado en la región, la organización decidió programar la carrera para estas fechas manteniendo la denominación oficial del evento, aunque trasladando la acción en pista hacia el trazado de Malasia.

El GP de Bahr&eacute;in ser&aacute; en Malasia.

El GP de Bahréin será en Malasia.

El historial del trazado en Malasia, la lucha por el título y la situación de Franco Colapinto

De esta manera, el Gran Premio de Bahréin marcará el regreso de la categoría al Circuito Internacional de Sepang, un escenario histórico de 5,543 kilómetros de extensión y 15 curvas que albergó ininterrumpidamente el Gran Premio de Malasia entre las temporadas 1999 y 2017.

En la estadística histórica de este autódromo asiático, el piloto más ganador es el alemán Sebastian Vettel, quien logró imponerse en cuatro oportunidades tras adjudicarse las ediciones de 2010, 2011, 2013 y 2015.

Así continúa la agenda de la F1:

  • Gran Premio de Bahréin (en Malasia): del 2 al 4 de octubre.
  • Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre.
  • Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre.
  • Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre.
  • Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre.
  • Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre.
  • Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre.
  • Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre.
Sebastian Vettel conquist&oacute; el GP de Bahr&eacute;in en cuatro oportunidades.

Sebastian Vettel conquistó el GP de Bahréin en cuatro oportunidades.

La programación del GP de Bahrein

Viernes 2 de octubre:

  • Práctica Libre 1: 1.30 horas.
  • Práctica Libre 2: 5 horas.

Sábado 3 de octubre:

  • Práctica Libre 3: 1.30 horas.
  • Clasificación: 5 horas.

Domingo 4 de octubre:

  • Carrera: 4 horas.

Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

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