Los motivos por los cuáles el GP de Bahréin de la Fórmula 1 se correrá en Malasia

La explicación de este inédito cambio de locación se remonta al inicio de la agenda anual del campeonato mundial. La prueba en territorio bahreiní estaba programada para llevarse a cabo originalmente en las primeras fechas del calendario, pero debió ser suspendida por el estallido de la guerra en Medio Oriente.

Ante la persistencia del conflicto armado en la región, la organización decidió programar la carrera para estas fechas manteniendo la denominación oficial del evento, aunque trasladando la acción en pista hacia el trazado de Malasia.