Los motivos por los cuáles el GP de Bahréin de la Fórmula 1 se correrá en Malasia

El GP de Bahréin será en Malasia.
El historial del trazado en Malasia, la lucha por el título y la situación de Franco Colapinto
De esta manera, el Gran Premio de Bahréin marcará el regreso de la categoría al Circuito Internacional de Sepang, un escenario histórico de 5,543 kilómetros de extensión y 15 curvas que albergó ininterrumpidamente el Gran Premio de Malasia entre las temporadas 1999 y 2017.
En la estadística histórica de este autódromo asiático, el piloto más ganador es el alemán Sebastian Vettel, quien logró imponerse en cuatro oportunidades tras adjudicarse las ediciones de 2010, 2011, 2013 y 2015.
Así continúa la agenda de la F1:
- Gran Premio de Bahréin (en Malasia): del 2 al 4 de octubre.
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre.
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre.
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre.
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre.
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre.
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre.
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre.
Sebastian Vettel conquistó el GP de Bahréin en cuatro oportunidades.
La programación del GP de Bahrein
Viernes 2 de octubre:
- Práctica Libre 1: 1.30 horas.
- Práctica Libre 2: 5 horas.
Sábado 3 de octubre:
- Práctica Libre 3: 1.30 horas.
- Clasificación: 5 horas.
Domingo 4 de octubre:
Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.