Messi hizo otro golazo, pero el Inter Miami perdió sobre el final y se derrumba en la MLS

Si bien la clasificación a los playoffs por ahora no parece estar comprometida el Inter Miami llegó a 5 partidos seguidos sin ganar en la MLS (había empatado los últimos 4) y de sus últimos 12 encuentros oficiales solo gano 2, empató 5 y perdió otros 5.

Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura y Rodrigo De Paul fueron los otros argentinos que el Kily González puso como titulares y David Ayala ingresó en la segunda parte. Por el lado de Columbus jugó en los últimos minutos Marcelo Herrera.

Cuántos goles lleva Messi en el 2026

Messi llegó a 21 goles en 24 partidos jugados este año por la MLS y a eso hay que sumarle 8 goles en el Mundial, 2 en amistosos con la Selección argentina y otros 4 goles en el Inter Miami por otras competencias.

Con 35 goles en el 2026, Messi se acerca a los 1.000 tantos y por lo pronto en el Inter Miami alcanzó los 102 en 117 encuentros.