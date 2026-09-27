Messi hizo otro golazo, pero el Inter Miami perdió sobre el final y se derrumba en la MLS

Lionel Messi tuvo otra gran actuación y marcó un golazo de tiro libre, pero el Inter Miami perdió ante Columbus Crew con un tanto en el minuto 99 y sigue perdiendo terreno en la Major League Soccer.
Lionel Messi marcó un golazo de tiro libre, pero el Inter Miami cayó ante Columbus Crew y sigue perdiendo terreno en la Major League Soccer.
Lionel Messi tuvo otra gran actuación y marcó un golazo de tiro libre, pero el Inter Miami perdió ante Columbus Crew con un tanto en el minuto 99 y sigue perdiendo terreno en la Major League Soccer.
En Ohio, el venezolano Josef Martínez aplicó la Ley del Ex para poner arriba a los locales de penal, Messi empató casi de inmediato con un tiro libre magistral y a los 99', cuando el visitante tenía un hombre menos por la expulsión de Santiago Morales, llegó al tanto decisivo marcado por el senegalés Jamal Thiaré.
El resultado deja al Inter Miami con 46 puntos, compartiendo la segunda posición de la Conferencia Este con New England, pero a 14 puntos del líder Nashville SC cuando ya se han jugado 27 fechas.
Si bien la clasificación a los playoffs por ahora no parece estar comprometida el Inter Miami llegó a 5 partidos seguidos sin ganar en la MLS (había empatado los últimos 4) y de sus últimos 12 encuentros oficiales solo gano 2, empató 5 y perdió otros 5.
Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura y Rodrigo De Paul fueron los otros argentinos que el Kily González puso como titulares y David Ayala ingresó en la segunda parte. Por el lado de Columbus jugó en los últimos minutos Marcelo Herrera.
Messi llegó a 21 goles en 24 partidos jugados este año por la MLS y a eso hay que sumarle 8 goles en el Mundial, 2 en amistosos con la Selección argentina y otros 4 goles en el Inter Miami por otras competencias.
Con 35 goles en el 2026, Messi se acerca a los 1.000 tantos y por lo pronto en el Inter Miami alcanzó los 102 en 117 encuentros.