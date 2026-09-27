Si el agua es transparente, ¿por qué algunas cosas que están formadas por ella son de color celeste? Probablemente alguna vez has pensado en qué significa esto y en por qué los glaciares son de color azul intenso o de un celeste más claro, aunque también tienen partes blancas.
¿Qué significa y por qué los glaciares son de color azul?
Los glaciares que vemos en foto o visitamos parecen ser de un color celeste claro o azul intenso en algunas zonas, pero ¿qué significa?
Un glaciar es una masa de hielo y nieve que se forma en la superficie terrestre. Esta masa se va conformando por la acumulación de la nieve a lo largo de los años, que se compacta, se recristaliza y se mantiene formando esas imponentes estructuras de hielo que pueden variar de forma o color.
¿Por qué los glaciares se ven azules y qué significa?
Cuando vemos un glaciar de lejos o en una foto, puede que lo veamos de color blanco o apenas celeste, por ejemplo, si pensamos en el Glaciar Perito Moreno.
Sin embargo, cuando se desprende una porción de hielo o se voltea en el agua, puede que veamos un azul intenso o turquesa.
La respuesta a qué significa este color azul en los glaciares se encuentra en la forma en que la luz atraviesa el hielo.
Cuando vemos un glaciar de color azul, es porque esa porción de hielo es muy compacta y la luz puede recorrer una distancia considerable al pasar por ellos. Cuando esto pasa, las longitudes de onda no se comportan de la misma forma: las rojizas se absorben con facilidad y las azuladas pueden dispersarse hasta llegar a nuestros ojos.
Estos glaciares están formados por cristales de hielo compacto. La nieve recién caída sobre ellos o nieve nueva atrapa mucho aire, dispersa la luz en muchos colores y esto hace que la veamos blanca.
Cuando va aumentando la presión y no queda casi aire, el hielo se vuelve denso y la luz penetra profundamente antes de regresar al exterior. Cuanto mayor es el trayecto que la luz recorre dentro del hielo, más azul se ve el mismo.
No todo el glaciar se ve azul porque no todas sus partes están en el mismo momento de formación y, por lo tanto, no reflejan las mismas longitudes de onda que producen el color que percibimos.
Curiosidades de los glaciares
- Los glaciares del mundo almacenan casi el 75% del agua dulce del planeta.
- Un glaciar se va trasladando como un río, aunque parece que está quieto.
- El glaciar más grande del mundo es el de Lambert, que se encuentra en la Antártida.
- Los glaciares pueden ser cascos de hielo continental; pueden estar en zonas montañosas o valles.
En pocas palabras
- El color azul: El color azul intenso de los glaciares se debe a la compactación del hielo y a cómo la luz se dispersa y absorbe en su interior.
- Absorción y dispersión: Las longitudes de onda rojas de la luz son absorbidas, mientras que las azules se dispersan y llegan a nuestros ojos, creando el efecto visual.
- Densidad del hielo: Cuanto mayor es la presión y menor el aire atrapado, más denso es el hielo y más profundo penetra la luz, intensificando el color azul.