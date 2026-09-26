¿Qué significa que te tirite un ojo?

¿Qué significa y qué lo produce? Cuando un ojo nos tirita, se debe a un movimiento o temblor del párpado, no del globo ocular.

Este fenómeno recibe el nombre de mioquimia palpebral y se define como un espasmo involuntario y repetitivo del músculo, de acuerdo con lo explicado en un artículo del Centro de Ojos de Liniers.

Casi todas las personas experimentan este espasmo en los ojos en algún momento de la vida, que puede aparecer por varias razones.

Entre las causas más comunes del temblor de ojos se encuentra el cansancio por falta de sueño que genera irritabilidad en el sistema nervioso periférico, lo cual se manifiesta en forma de espasmos en los ojos.

Normalmente, las causas son benignas.

El cansancio visual por usar mucho el celular, la computadora o cualquier pantalla también puede generar este temblor, así como la cafeína, el mate y las bebidas energéticas.

Cuando los ojos están secos o irritados, también se puede activar este nervio y comenzar a temblar. Otras causas pueden ser el consumo de alcohol y tabaco, que alteran el equilibrio del sistema nervioso. Estas son causas probables, pero no una respuesta médica definitiva.

Más allá de saber qué significa, es importante consultar a un oftalmólogo ante cualquier duda, aunque generalmente es un temblor benigno. Si dura más de 3 semanas sin pausas significativas, si afecta el párpado, superior, se extiende a otras zonas de la cara o afecta la visión, hay que ir al médico.

¿Cuánto suele durar el temblor en el ojo?

Este espasmo en los ojos o titilación suele durar minutos, horas o unos pocos días.

Ante cualquier duda, hay que consultar a un médico.

Cuando el factor o causa desaparece, el temblor suele irse. Por ejemplo, si dormimos bien, reducimos el café o el estrés disminuye.