Si tenés un sahumerio de lavanda en casa, te contamos qué significado tiene y cuáles son sus beneficios

El sahumerio permite saber e interpretar a quienes lo usan y la calidad de las energías de su espacio personal. En este sentido, el aroma del incienso que eliges para tu hogar dice y hace más de lo que imaginas.

Incienso de lavanda: cuáles son sus beneficios y su significado espiritual

Las flores de lavanda secas conservan su aroma hasta dos años en frascos herméticos y son ideales para hacer sahumerios.

Usar sahumerios en casa para perfumar y revitalizar las energías es una práctica muy antigua y significativa. Esto se debe a que en diversas disciplinas, como por ejemplo, el feng shui, el humo del sahumerio se considera un medio para liberar y transformar la energía del entorno. Por esta razón, es muy importante saber elegir bien cuál es el mejor para tu hogar.