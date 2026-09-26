Hay quienes odian los sahumerios y quienes tienen miles para usar día a día. Para quienes los aman, de seguro han probado miles de aromas. Aunque puede parecer insignificante, para el feng shui, el de lavanda esconde un gran significado y beneficios.
Si tenés un sahumerio de lavanda en casa, te contamos qué significado tiene y cuáles son sus beneficios
Los sahumerios tienen beneficios muy poderosos para la casa, sobre todo cuando son de lavanda. Según el feng shui carga un gran simbolismo
El sahumerio permite saber e interpretar a quienes lo usan y la calidad de las energías de su espacio personal. En este sentido, el aroma del incienso que eliges para tu hogar dice y hace más de lo que imaginas.
Incienso de lavanda: cuáles son sus beneficios y su significado espiritual
Usar sahumerios en casa para perfumar y revitalizar las energías es una práctica muy antigua y significativa. Esto se debe a que en diversas disciplinas, como por ejemplo, el feng shui, el humo del sahumerio se considera un medio para liberar y transformar la energía del entorno. Por esta razón, es muy importante saber elegir bien cuál es el mejor para tu hogar.
En el caso del incienso de lavanda, se utiliza desde hace siglos para perfumar los espacios y crear ambientes relajantes con un importante simbolismo en distintas tradiciones. Entre sus beneficios más comunes se encuentra:
- Tienen una excelente fragancia floral.
- La lavanda está vinculada al cuidado personal y la vida doméstica.
- Están relacionados con el equilibrio y la tranquilidad.
- Se ha asociado a la serenidad, la limpieza energética y el bienestar físico y mental.
- El sahumerio de lavanda suele usarse para crear ambientes tranquilos o acompañar momentos de descanso.
- Se utiliza para simbolizar la eliminación de las tensiones acumuladas y favorecer un ambiente sereno.
Cómo hacer un sahumerio de lavanda desde casa
Reuní en tu casa flores secas de lavanda, jengibre en polvo, gotas de un aceite esencial, como el de bergamota y un poco de agua destilada. Ahora mezcla todo poco a poco en un mortero hasta conseguir una pasta moldeable.
Después, forma pequeños conos con las manos y colócalos sobre una superficie seca y ventilada. El secado debe prolongarse entre 48 y 72 horas antes de utilizarlos. Una vez seco, el incienso debe guardarse en un recipiente hermético, protegido de la humedad y de la luz.
En pocas palabras
- Sahumerios de lavanda: su uso en el hogar según el feng shui se relaciona con la tranquilidad y el equilibrio.
- Beneficios espirituales: el incienso de lavanda promueve la limpieza energética y el bienestar mental.
- Elaboración casera: se puede crear sahumerio de lavanda en casa con flores secas y aceites esenciales.