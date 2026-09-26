Agregar telgopor en la mezcla del cemento: para qué sirve y por qué conviene hacerlo

El secreto consiste en sumarle perlas de poliestireno expandido a la preparación de cemento para mejorar pisos y contrapisos. La mezcla crea lo que es un material denominado hormigón aligerado, que reduce el peso de la estructura y ayuda a mantener temperaturas más estables dentro de la construcción.

Para hacerlo es importante respetar las proporciones y el orden de los ingredientes. Es decir, para una mezcladora se recomienda primero agregar el agua de 2 baldes, añadir media bolsa de cemento y, finalmente sumar poco a poco media bolsa de las perlas de telgopor con 1 balde y medio de arena hasta que se obtenga una pasta fluida y pareja.

Para que este truco sea efectivo, es importante evitar que las perlas queden separadas dentro de la mezcla y hacerlo con rapidez para que esta mantenga su consistencia sin que quede demasiado líquida. Así una vez terminada, debe volcarse a donde sea necesario y nivelarse para conseguir una superficie pareja.

Beneficios de mezclar telgopor con cemento