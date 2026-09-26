Agregar telgopor en la mezcla del cemento: para qué sirve y por qué conviene hacerlo

En la construcción hay métodos simples que marcan la diferencia y un secreto para mejorar pisos y contrapisos consiste en mezclar cemento con telgopor. Te contamos todos los detalles y tips sobre los beneficios de este truco.
A la hora de construir una casa o incluso arreglarla del desgaste que implica el paso del tiempo, muchos albañiles optan por aplicar algunos trucos que resultan efectivos, económicos y beneficiosos. Este caso es uno de ellos.
El secreto para construir mejores pisos es mezclar cemento con telgopor
Las obras de construcción pueden utilizar geniales trucos para que su creación o arreglo muestre un antes y un después. Por eso, esta mezcla se volvió una tendencia.
El secreto consiste en sumarle perlas de poliestireno expandido a la preparación de cemento para mejorar pisos y contrapisos. La mezcla crea lo que es un material denominado hormigón aligerado, que reduce el peso de la estructura y ayuda a mantener temperaturas más estables dentro de la construcción.
Para hacerlo es importante respetar las proporciones y el orden de los ingredientes. Es decir, para una mezcladora se recomienda primero agregar el agua de 2 baldes, añadir media bolsa de cemento y, finalmente sumar poco a poco media bolsa de las perlas de telgopor con 1 balde y medio de arena hasta que se obtenga una pasta fluida y pareja.
Para que este truco sea efectivo, es importante evitar que las perlas queden separadas dentro de la mezcla y hacerlo con rapidez para que esta mantenga su consistencia sin que quede demasiado líquida. Así una vez terminada, debe volcarse a donde sea necesario y nivelarse para conseguir una superficie pareja.
Beneficios de mezclar telgopor con cemento
- Aporta aislamiento térmico.
- Reduce el peso.
- La mezcla corrige desniveles.
- Facilita el trabajo en estructuras que requieren menor carga.
- Es económico.
- Puede usarse para rellenar, nivelar o aligerar una superficie.
- También puede utilizarse en soluciones sobre losas y techos.
En pocas palabras
- Mezcla innovadora: se populariza la técnica de agregar telgopor (poliestireno expandido) al cemento para mejorar pisos y contrapisos.
- Beneficios clave: el hormigón aligerado resultante aporta aislamiento térmico, reduce el peso y es económico.
- Aplicación práctica: la técnica es útil para corregir desniveles, rellenar, nivelar y aligerar superficies en diversas construcciones.