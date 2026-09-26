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Agregar Telgopor en la mezcla del cemento: para qué sirve y por qué conviene hacerlo

En el mundo de la construcción una nueva tendencia mostró un truco que ofrece bastantes beneficios al agregar tergopol al cemento

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Agregar telgopor en la mezcla del cemento: para qué sirve y por qué conviene hacerlo

Agregar telgopor en la mezcla del cemento: para qué sirve y por qué conviene hacerlo

En la construcción hay métodos simples que marcan la diferencia y un secreto para mejorar pisos y contrapisos consiste en mezclar cemento con telgopor. Te contamos todos los detalles y tips sobre los beneficios de este truco.

A la hora de construir una casa o incluso arreglarla del desgaste que implica el paso del tiempo, muchos albañiles optan por aplicar algunos trucos que resultan efectivos, económicos y beneficiosos. Este caso es uno de ellos.

El secreto para construir mejores pisos es mezclar cemento con telgopor

La mezcla que recomiendan los albañiles.

La mezcla que recomiendan los albañiles.

Las obras de construcción pueden utilizar geniales trucos para que su creación o arreglo muestre un antes y un después. Por eso, esta mezcla se volvió una tendencia.

El secreto consiste en sumarle perlas de poliestireno expandido a la preparación de cemento para mejorar pisos y contrapisos. La mezcla crea lo que es un material denominado hormigón aligerado, que reduce el peso de la estructura y ayuda a mantener temperaturas más estables dentro de la construcción.

Para hacerlo es importante respetar las proporciones y el orden de los ingredientes. Es decir, para una mezcladora se recomienda primero agregar el agua de 2 baldes, añadir media bolsa de cemento y, finalmente sumar poco a poco media bolsa de las perlas de telgopor con 1 balde y medio de arena hasta que se obtenga una pasta fluida y pareja.

Para que este truco sea efectivo, es importante evitar que las perlas queden separadas dentro de la mezcla y hacerlo con rapidez para que esta mantenga su consistencia sin que quede demasiado líquida. Así una vez terminada, debe volcarse a donde sea necesario y nivelarse para conseguir una superficie pareja.

Beneficios de mezclar telgopor con cemento

  • Aporta aislamiento térmico.
  • Reduce el peso.
  • La mezcla corrige desniveles.
  • Facilita el trabajo en estructuras que requieren menor carga.
  • Es económico.
  • Puede usarse para rellenar, nivelar o aligerar una superficie.
  • También puede utilizarse en soluciones sobre losas y techos.

En pocas palabras

  • Mezcla innovadora: se populariza la técnica de agregar telgopor (poliestireno expandido) al cemento para mejorar pisos y contrapisos.
  • Beneficios clave: el hormigón aligerado resultante aporta aislamiento térmico, reduce el peso y es económico.
  • Aplicación práctica: la técnica es útil para corregir desniveles, rellenar, nivelar y aligerar superficies en diversas construcciones.
Resumen generado por Thinkindot AI

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