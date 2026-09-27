Colocar una tiza en el cajón de los cubiertos: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Los cubiertos de acero inoxidable, plata o alpaca suelen sufrir el contacto con el ambiente húmedo que se genera dentro de los muebles de la cocina.

Muchas veces, guardar los tenedores o cuchillos sin un secado minuciosamente perfecto provoca la aparición de manchas oscuras, pérdida de brillo o inclusos puntos de óxido.

La tiza está compuesta principalmente por sulfato de calcio o carbonato de calcio, un material altamente poroso que funciona como un absorbente natural de humedad.

La tiza es un absorbente natural de humedad en espacios cerrados.

Al colocarla junto a los utensilios, atrapa las partículas de agua presentes en el aire antes de que entren en contacto directo con los metales.

Paso a paso: cómo aplicar este truco en tu cocina

Para aprovechar al máximo los beneficios de este método y evitar manchar el organizador, es fundamental seguir ciertas precauciones muy sencillas: