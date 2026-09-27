Colocar una tiza en el cajón de los cubiertos: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Existe una práctica dentro del hogar que cobró gran popularidad en el último tiempo por su efectividad y sencillez: colocar un trozo de tiza blanca dentro del cajón donde se guardan los cubiertos.
Si bien a simple vista puede parecer una idea extraña o fuera de lugar para la organización de la cocina, este ingenioso truco casero cumple una función indispensable para conservar el brillo del metal y mantener los utensilios libres de deterioro por mucho más tiempo.
Para qué sirve colocar una tiza en el cajón de los cubiertos
La razón principal por la que se volvió viral la recomendación de sumar este elemento escolar a la cocina es su capacidad insuperable para combatir la humedad acumulada en los espacios cerrados.
Los cubiertos de acero inoxidable, plata o alpaca suelen sufrir el contacto con el ambiente húmedo que se genera dentro de los muebles de la cocina.
Muchas veces, guardar los tenedores o cuchillos sin un secado minuciosamente perfecto provoca la aparición de manchas oscuras, pérdida de brillo o inclusos puntos de óxido.
La tiza está compuesta principalmente por sulfato de calcio o carbonato de calcio, un material altamente poroso que funciona como un absorbente natural de humedad.
Al colocarla junto a los utensilios, atrapa las partículas de agua presentes en el aire antes de que entren en contacto directo con los metales.
Paso a paso: cómo aplicar este truco en tu cocina
Para aprovechar al máximo los beneficios de este método y evitar manchar el organizador, es fundamental seguir ciertas precauciones muy sencillas:
- Elige la tiza adecuada: utiliza tiza blanca escolar común (sin colorantes ni aditivos) para evitar que transfiera pigmentos a los cajones.
- Envuelve el elemento: para que el polvo de la tiza no ensucie el organizador ni los cubiertos, es recomendable envolverla en un pequeño trozo de gasa permeable, una bolsita de tela o papel de cocina.
- Ubicación estratégica: coloca la tiza en un rincón del cajón o en uno de los compartimentos del cubierto de forma firme para que no se mueva al abrir y cerrar.
- Renovación periódica: dado que absorbe humedad constantemente, lo ideal es reemplazar la tiza cada dos o tres meses, o bien cuando notes que perdió su rigidez original.
En pocas palabras
- Truco casero: colocar tiza blanca en el cajón de cubiertos absorbe la humedad y previene manchas.
- Utilidad principal: la tiza, porosa, atrapa la humedad del ambiente, conservando el brillo del metal.
- Aplicación sencilla: envuelve la tiza, ubícala en el cajón y reemplázala cada 2-3 meses.