Le ocultó a su pareja que tenía VIH y la contagió al quedar embarazada de mellizos: prisión preventiva

El diagnóstico de VIH llegó durante los controles médicos del embarazo de mellizos.

De acuerdo con la causa, el hombre sabía que tenía el virus desde 2016 y había interrumpido el tratamiento antirretroviral. La investigación quedó a cargo de Marina Lara, titular de la UFI N°7 de Bahía Blanca.

La jueza Marisa Gabriela Promé, del Juzgado de Garantías N°4, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva.

Qué declararon los médicos sobre el VIH y el tratamiento

Entre los elementos incorporados al expediente aparecen los antecedentes médicos del acusado y los testimonios de profesionales que lo atendieron.

Una infectóloga declaró que había diagnosticado al hombre en 2016. Cuando volvió a verlo en 2018, según su testimonio, había dejado de tomar la medicación.

La misma profesional contó que en 2021 el acusado asistió a una consulta acompañado por su pareja, que estaba embarazada, y que tampoco se encontraba bajo tratamiento.

Consultada sobre la posibilidad de transmisión del VIH en esas condiciones, la médica señaló que, aunque no podía afirmarlo con certeza, existía una probabilidad de que el hombre pudiera transmitir el virus.

La defensa cuestionó ese punto y sostuvo que hasta el momento no existe una prueba científica concluyente que permita determinar que el acusado fue quien transmitió el VIH a la mujer. Por eso, planteó la necesidad de realizar un estudio filogenético, que permitiría comparar los virus.

Otra denuncia contra el acusado

La investigación también incorporó el testimonio de otra mujer que mantuvo una relación con el hombre entre 2023 y 2024. Ella aseguró que estuvo expuesta al virus del VIH sin conocer previamente su diagnóstico.

Sin embargo, la jueza estableció una diferencia entre ambos episodios. Consideró que no estaba suficientemente acreditado que el acusado hubiera abandonado el tratamiento durante esa segunda relación y rechazó dictar la prisión preventiva por ese hecho, según consigna TN.

Además, un estudio realizado en mayo de 2024 había registrado una carga viral indetectable. La magistrada aclaró que ese resultado correspondía a un momento posterior al episodio investigado en relación con la primera denunciante.

El abogado de ellas respaldó la decisión judicial y solicitó preservar la identidad y la privacidad de las mujeres involucradas. Según explicó, la mujer que recibió el diagnóstico durante el embarazo continúa actualmente bajo tratamiento médico.