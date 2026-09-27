27 de septiembre: los 3 hechos que pasaron un día como hoy en Argentina y nadie recuerda

Además según las efemérides, tiene lugar el Día de la Conciencia Ambiental en recuerdo de los fallecidos por un escape de cianuro de hidrógeno ocurrido en Avellaneda en el año 1993 y la formación de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1930.

Hoy es el cumpleaños de Google.

Por otro lado, un 27 de septiembre se sancionó la Ley Nacional 14.346 de Protección Anial, más conocida como “Ley Sarmiento”, con la que el país se convirtió en el primero de América Latina en regular la protección animal.

En el resto del mundo, sin embargo, también hay conmemoraciones importantes, tales como el Día Mundial del Turismo, con el objetivo de destacar la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico. Y por otro lado, el Día Europeo del Donante de médula ósea.

Otro dato importante es que este 27 de septiembre el gigante de Internet Google, cumple años debido al lanzamiento de su sitio web.