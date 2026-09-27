27 de septiembre: los 3 hechos que pasaron un día como hoy en Argentina y nadie recuerda

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este domingo 27 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
El 27 de septiembre es el ducentésimo septuagésimo día del año en el calendario gregoriano y el 271.º en los años bisiestos. Es decir, quedan 95 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Efemérides del 27 de septiembre: los 3 hechos que pasaron un día como hoy en Argentina
La Ley N.º 23.849 aprobó en el derecho interno la Convención sobre los Derechos del Niño y sentó las bases del sistema de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia en el país, por lo que hoy es el Día Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes.
Además según las efemérides, tiene lugar el Día de la Conciencia Ambiental en recuerdo de los fallecidos por un escape de cianuro de hidrógeno ocurrido en Avellaneda en el año 1993 y la formación de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1930.
Por otro lado, un 27 de septiembre se sancionó la Ley Nacional 14.346 de Protección Anial, más conocida como “Ley Sarmiento”, con la que el país se convirtió en el primero de América Latina en regular la protección animal.
En el resto del mundo, sin embargo, también hay conmemoraciones importantes, tales como el Día Mundial del Turismo, con el objetivo de destacar la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico. Y por otro lado, el Día Europeo del Donante de médula ósea.
Otro dato importante es que este 27 de septiembre el gigante de Internet Google, cumple años debido al lanzamiento de su sitio web.
En pocas palabras
- Efemérides: se conmemora el Día Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes.
- Cultura y Ambiente: se celebra el Día de la Conciencia Ambiental y la formación de la CGT en 1930.
- Día Mundial: el 27 de septiembre es también el Día Mundial del Turismo.