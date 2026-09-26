Fue campeón del mundo con la Scaloneta, dejó a su esposa por la amante y se quedó solo: ella lo cambió por un famoso

Durante más de 13 años, el futbolista mantuvo una relación con la nutricionista Agustina Bascerano, con quien llevaba 11 años de noviazgo antes de contraer matrimonio en una ceremonia muy festejada.

Sin embargo, el amor se terminó y la historia llegó a un abrupto final cuando se dio a conocer que Pezzella mantenía encuentros clandestinos con Agustina Tedesco, promotora de Turismo Carretera y exintegrante del elenco de la tira juvenil Consentidos, quien también estaba casada y con hijos.

El triángulo amoroso de Germán Pezzella.

Al descubrir la infidelidad, la esposa del jugador tomó la decisión de separarse y dar por terminado el vínculo. Al tiempo del escándalo, Agustina Bascerano rompió el silencio en una entrevista con la influencer Angie Landaburu, donde aseguró que logró perdonar a su exmarido y que el tema estaba completamente cerrado para ella.

Pero cuando Germán Pezzella ya se encontraba formalmente junto a su ahora ex amante, la historia dio un giro imprevisto: la pareja habría llegado a su fin después de que la expromotora fuera vista compartiendo momentos con el conductor e influencer Grego Roselló, dejando al futbolista completamente solo.