River pasaba un mal momento futbolístico y la convocatoria de la selección al Mundial ya tenía la lista de jugadores. Sin embargo, uno de los futbolistas quedó afuera por una lesión y se le sumó un pequeño problema: salió a la luz un escándalo porque habría llevado una “doble vida”.
Fue campeón del mundo con la Scaloneta, dejó a su esposa por la amante y se quedó solo: ella lo cambió por un famoso
El defensor quedó afuera del Mundial por una lesión y cuando volvió al fútbol argentino, salió a la luz el triángulo amoroso en el que vivía
Se trata de Germán Pezzella, quien integró el plantel de la Selección Argentina que se consagró campeón del mundo en Qatar. Sin embargo, a partir de 2025 su presente tomó un rumbo inesperado tras tomar la decisión de dejar el fútbol europeo para regresar a River Plate.
El triángulo amoroso de Germán Pezzella: su doble vida y la separación
A la baja en su rendimiento deportivo, que terminó en su ausencia dentro de la lista de convocados para la Copa del Mundo, se le sumó una profunda crisis sentimental que Pezzella venía atravesando.
Durante más de 13 años, el futbolista mantuvo una relación con la nutricionista Agustina Bascerano, con quien llevaba 11 años de noviazgo antes de contraer matrimonio en una ceremonia muy festejada.
Sin embargo, el amor se terminó y la historia llegó a un abrupto final cuando se dio a conocer que Pezzella mantenía encuentros clandestinos con Agustina Tedesco, promotora de Turismo Carretera y exintegrante del elenco de la tira juvenil Consentidos, quien también estaba casada y con hijos.
Al descubrir la infidelidad, la esposa del jugador tomó la decisión de separarse y dar por terminado el vínculo. Al tiempo del escándalo, Agustina Bascerano rompió el silencio en una entrevista con la influencer Angie Landaburu, donde aseguró que logró perdonar a su exmarido y que el tema estaba completamente cerrado para ella.
Pero cuando Germán Pezzella ya se encontraba formalmente junto a su ahora ex amante, la historia dio un giro imprevisto: la pareja habría llegado a su fin después de que la expromotora fuera vista compartiendo momentos con el conductor e influencer Grego Roselló, dejando al futbolista completamente solo.
En pocas palabras
- Germán Pezzella: exfutbolista de la Scaloneta, enfrentó un escándalo por doble vida y separación.
- Infidelidad: el defensor engañó a su esposa con Agustina Tedesco, lo que llevó a su divorcio.
- Fin de relación: Pezzella terminó su vínculo con Tedesco tras ser vista con Grego Roselló.