Dos futbolistas se volvieron enemigos por el amor de una mujer: a uno le costó la capitanía de su país

La polémica estalló cuando la prensa británica sacó a la luz que John Terry había mantenido un romance extramarital secreto con la mujer de su amigo luego de que un juez del Alto Tribunal británico levantó la restricción legal que impedía a los medios informar sobre el tema.

Terry había pedido a la justicia que intentara ocultar la noticia, no solo por motivos familiares, sino también para proteger sus acuerdos publicitarios y monetarios con reconocidas marcas comerciales, los cuales le generaban ingresos de más de 11 millones de euros al año.

El triángulo amoroso.

Esta infidelidad salió a la luz y afectó la reputación del defensor, quien poco antes proyectaba una imagen intachable a nivel familiar y deportivo. La noticia provocó una crisis en el vestuario de la selección de Inglaterra después de que Wayne Bridge no tuviera ningún tipo de relación con Terry, destruyendo por completo la convivencia entre ambos dentro del plantel nacional.

La constante tensión amenazaba el rendimiento del equipo y representaba un grave problema para el seleccionador inglés. Ante la ruptura del grupo y el clima intenso, la situación desencadenó consecuencias: a John Terry le costó la capitanía de la selección de su país.