El espectáculo y el fútbol dan mucho de qué hablar sobre todo cuando se trata de historias insólitas. Así pasó con uno de los escándalos de infidelidad y traición más polémicos, protagonizado por dos compañeros de equipo. Ambos futbolistas tenían una gran amistad tras compartir vestuario en el Chelsea de Inglaterra y defender juntos la camiseta de su país.
Dos futbolistas se volvieron enemigos por el amor de una mujer: a uno le costó la capitanía de su país
Hay miles de casos de infidelidad en el fútbol que han salido a la luz pública, incluso dentro de los mismos equipos. Este caso es uno de los peores
John Terry y Wayne Bridge tenían un lazo de amistad tras compartir mucho tiempo juntos como futbolistas y compañeros de equipo. Sin embargo, todo cambió cuando ese fuerte vínculo personal y profesional se quebró de forma definitiva: un triángulo amoroso que involucró a la modelo Vanessa Perroncel rompió la relación.
Dos futbolistas se volvieron enemigos por el amor de una mujer: a uno le costó la capitanía de su país
Vanessa Perroncel era la pareja de Wayne Bridge y, al mismo tiempo, la mejor amiga de Toni Poole, la esposa de John Terry. Los dos matrimonios mantenían una relación social muy cercana y compartían momentos en grupo.
La polémica estalló cuando la prensa británica sacó a la luz que John Terry había mantenido un romance extramarital secreto con la mujer de su amigo luego de que un juez del Alto Tribunal británico levantó la restricción legal que impedía a los medios informar sobre el tema.
Terry había pedido a la justicia que intentara ocultar la noticia, no solo por motivos familiares, sino también para proteger sus acuerdos publicitarios y monetarios con reconocidas marcas comerciales, los cuales le generaban ingresos de más de 11 millones de euros al año.
Esta infidelidad salió a la luz y afectó la reputación del defensor, quien poco antes proyectaba una imagen intachable a nivel familiar y deportivo. La noticia provocó una crisis en el vestuario de la selección de Inglaterra después de que Wayne Bridge no tuviera ningún tipo de relación con Terry, destruyendo por completo la convivencia entre ambos dentro del plantel nacional.
La constante tensión amenazaba el rendimiento del equipo y representaba un grave problema para el seleccionador inglés. Ante la ruptura del grupo y el clima intenso, la situación desencadenó consecuencias: a John Terry le costó la capitanía de la selección de su país.
En pocas palabras
- Escándalo: dos futbolistas de Chelsea y la selección de Inglaterra se distanciaron por un romance extramarital.
- Traición: John Terry mantuvo una relación con la pareja de su amigo y compañero Wayne Bridge.
- Consecuencias: la infidelidad provocó la ruptura de la amistad y la pérdida de la capitanía para Terry.