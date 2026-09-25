Si ves una calcomanía roja y amarilla en un auto, tenés que saber qué significa y por qué es importante

Es muy común ver calcomanías en los autos y pueden ser de cualquier tipo, ya sean dibujos, marcas o frases. Pero también existen las calcomanías que indican algo realmente importante, tal como las de color rojo y amarillo. ¿Las has visto? ¿Sabes lo que significan?
Probablemente, alguna vez, mientras manejabas o ibas por la calle, viste una calcomanía cuadriculada roja y amarilla pegada en la parte de atrás de algún auto o camioneta. Este diseño tan particular no es decorativo y sino que es más bien una advertencia.
Si ves una calcomanía roja y amarilla en un auto, tenés que saber qué significa
Aunque para muchos pasa desapercibida, esta calcomanía cumple una función importante para la seguridad vial, ya que esos cuadros rojos y amarillos identifican a los autos que son conducidos por personas con discapacidad auditiva o hipoacusia, incluso en casos de pérdida total de audición.
En este sentido, su presencia como calcomanía no es un simple aviso, sino más bien para que otros conductores, motociclistas, ciclistas y peatones sepan que quien está al volante podría no escuchar bocinazos, sirenas o cualquier otra advertencia sonora, por lo que se recomienda utilizar señales visuales cuando sea necesario.
De hecho, en Buenos Aires, una de las provincias argentinas, es obligatorio su uso y fue una medida establecida en el Decreto 2719/1994, que reglamenta la Ley 11.430, el Código de Tránsito bonaerense.
Según la normativa los vehículos que sean conducidos por personas con discapacidad auditiva deben llevar:
- Una chapa de 30 centímetros de largo por 8 de ancho con un diseño de cuadros alternados rojos y amarillos de 2 por 2 centímetros.
- La calcomanía debe ser ubicada en un lugar visible de la parte trasera.
- Y debe llevar dos chapas adicionales de 16 por seis centímetros, colocadas en cada guardabarros delantero
En el resto de las provincias argentinas, en cambio, hay determinados requisitos para darles la licencia de conducir a personas con discapacidad auditiva, como el uso obligatorio de audífonos, un espejo retrovisor panorámico o adaptado, etc.
En pocas palabras
- Calcomanía roja y amarilla: identifica autos conducidos por personas con discapacidad auditiva.
- Función de seguridad: advierte a otros conductores sobre posibles limitaciones auditivas del conductor.
- Normativa en Buenos Aires: su uso es obligatorio según el Decreto 2719/1994.