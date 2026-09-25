Si ves una calcomanía roja y amarilla en un auto, tenés que saber qué significa y por qué es importante

En este sentido, su presencia como calcomanía no es un simple aviso, sino más bien para que otros conductores, motociclistas, ciclistas y peatones sepan que quien está al volante podría no escuchar bocinazos, sirenas o cualquier otra advertencia sonora, por lo que se recomienda utilizar señales visuales cuando sea necesario.

Calcomanía para personas con sordera.

De hecho, en Buenos Aires, una de las provincias argentinas, es obligatorio su uso y fue una medida establecida en el Decreto 2719/1994, que reglamenta la Ley 11.430, el Código de Tránsito bonaerense.

Según la normativa los vehículos que sean conducidos por personas con discapacidad auditiva deben llevar:

Una chapa de 30 centímetros de largo por 8 de ancho con un diseño de cuadros alternados rojos y amarillos de 2 por 2 centímetros.

La calcomanía debe ser ubicada en un lugar visible de la parte trasera.

Y debe llevar dos chapas adicionales de 16 por seis centímetros, colocadas en cada guardabarros delantero

En el resto de las provincias argentinas, en cambio, hay determinados requisitos para darles la licencia de conducir a personas con discapacidad auditiva, como el uso obligatorio de audífonos, un espejo retrovisor panorámico o adaptado, etc.