Deportivo Maipú necesita volver al triunfo ante Temperley en calle Vergara: hora, TV y formaciones

El último triunfo del elenco de calle Vergara fue el 23 de agosto pasado ante Quilmes por 1 a 0, de local, por la fecha 26 del certamen.

Mientras que Temperley, el elenco que es orientado por Nicolás Domingo (el ex volante de River) viene de superar a Almagro por 3 a 1, de local, y acumula seis partidos sin perder, de los cuales logró cinco triunfos y un empate. El Gasolero tiene 53 unidades y tiene un punto menos que el líder Tristán Suárez.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, De La Reta o Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva; Franco Saccone y Cabrera o Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Gerónimo Tomasetti, Lucas Díaz, Adrián Arregui y Franco Benítez; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti.

Hora: 16.30.

TV: LPF Play.