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Deportivo Maipú necesita volver al triunfo ante Temperley en calle Vergara: hora, TV y formaciones

Deportivo Maipú buscará volver a la victoria cuando reciba a Temperley este domingo desde las 16.30, por la fecha 31 de la Primera Nacional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Deportivo Maipú recibirá a Temperley por la Primera Nacional.

Deportivo Maipú recibirá a Temperley por la Primera Nacional.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Deportivo Maipú buscará cortar la mala racha cuando reciba a Temperley este domingo desde las 16.30, por la fecha 31 de la Primera Nacional. El equipo cruzado, que es dirigido por Mariano Echeverría, lleva cuatro partidos sin ganar y buscará volver al triunfo para volver a ingresar en la zona de clasificación al torneo Reducido.

El encuentro se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, será arbitrado por Juan Ignacio Nebbietti, será transmitido por Radio Nihuil y se podrá ver por la plataforma LPF Play.

Mirko Bonfigli anda muy bien en el Cruzado.

Mirko Bonfigli anda muy bien en el Cruzado.

El conjunto botellero viene de empatar 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, de local y está décimo en la Zona B con 41 unidades. Echeverría podría realizar dos cambios con relación a ese partido: Juan Pablo De La Reta y Lisandro Cabrera ingresarían por Nicolás Fernández y Juan Cruz Giacone, respectivamente.

El último triunfo del elenco de calle Vergara fue el 23 de agosto pasado ante Quilmes por 1 a 0, de local, por la fecha 26 del certamen.

Mientras que Temperley, el elenco que es orientado por Nicolás Domingo (el ex volante de River) viene de superar a Almagro por 3 a 1, de local, y acumula seis partidos sin perder, de los cuales logró cinco triunfos y un empate. El Gasolero tiene 53 unidades y tiene un punto menos que el líder Tristán Suárez.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, De La Reta o Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva; Franco Saccone y Cabrera o Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Gerónimo Tomasetti, Lucas Díaz, Adrián Arregui y Franco Benítez; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti.

Hora: 16.30.

TV: LPF Play.

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