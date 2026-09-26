Escándalo en Rosario Central-Estudiantes: un final previsible para dos equipos que ya son "enemigos"

Pero esto no es todo, ya que la conferencia de prensa previa a la Supercopa Internacional sumó un nuevo pico de enfrentamiento. Leandro González Pirez fue el encargado de alzar la voz por el lado del Pincha.

El ex River expresó: "Lo expliqué varias veces, como yo como varios de mis compañeros. En su momento cuando fue el día del partido hablamos con Fatura, con Fideo y les avisamos lo que iba a pasar. Aclaramos un millón de veces que no fue nunca nada en contra de Central, no tenemos nada y al contrario porque resaltamos mucho la temporada habían hecho ellos".

"Solamente no estábamos conformes con esa decisión que se había tomado y nada más. Para nosotros es algo que quedó en el paso ya, hubo otro campeón en el medio. Rememorar eso y mucha cizaña donde no hay no me parece correcto, solamente esa es mi aclaración. No tenemos nada en contra de Rosario Central, absolutamente nada y solamente nuestra decisión era en base más arriba por ahí de lo que pasó", sumó.

Lejos de calmar las aguas, Ignacio Ovando respondió por el lado del Canalla: "Para nosotros fue una falta de respeto. Lo tomamos así, nos dolió un montón para todos los que somos hinchas y también sabemos que es otro partido, lo que pasó ya pasó pero nosotros vamos a enfrentar a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros , que nos dolió muchísimo y mañana lo vamos a enfrentar con eso en mente".

Desde la previa del partido, ya se podía preveer que las cosas no terminarían bien. No solamente por el antecedente del pasillo de espaldas y por la picante conferencia de prensa, sino por el enojo que había en Estudiantes por la demora en la llegada de sus hinchas, a quienes los demoraron en varias ocasiones (llegaron promediando la primera etapa).

Ya durante el juego, hubo un momento que hizo estallar a la cúpula dirigencial del Pincha. El polémico penal con el que Rosario Central se puso en ventaja provocó la furia de un Juan Sebastián Verón que no tardó en expresarse a través de las redes sociales.

"Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble. Innecesario. Para esto nos traen hasta acá jajaja. Una puesta en escena ridícula", escribió la VBruja en las historias de su cuenta de Instagram.

Acto seguido, con una captura del momento exacto en el que Ángel Di María impacta la pelota en su penal, sumó: "¿No es invasión? El reglamento lo manejan como quieren.