Con sabor picante se encontrarán este sábado Estudiantes de La Plata y Rosario Central en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional 2026. El Pincha, ganador del Trofeo de Campeones 2025, enfrenta al Canalla, Campeón de Liga (por la tabla anual de la temporada pasada).
A qué hora juegan Estudiantes y Rosario Central en Santiago del Estero por la Supercopa Internacional
Este sábado se enfrentan Estudiantes de La Plata y Rosario Central por la Supercopa Internacional el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero
El partido se juega desde las 16, bajo el arbitraje de Darío Herrera, y el vencedor sumará un nuevo título oficial de la Liga Profesional que le dará la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.
Estudiantes y Rosario Central: algo más que una Copa en juego
El choque entre el León Platense y los rosarinos llega precedido por un marcado clima de rivalidad, ya que la pica se encendió en 2025 cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplaudir a Central tras ser premiado como campeón de Liga, hecho que derivó en la suspensión por seis meses del presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón.
Postergando disputas previas como la eliminación al Canalla en el Clausura 2025 y el reciente 3-0 en la Copa Argentina 2026, el referente auriazul Marco Ruben encendió la previa al afirmar que aquello "dolió mucho" y que buscarán la victoria "por orgullo propio".
En lo deportivo, el equipo dirigido por Alexander Medina arribó a Santiago del Estero con una delegación de 30 futbolistas.
Aunque compite en la Copa Argentina y en semifinales de la Libertadores ante Flamengo, Estudiantes no contará con Joaquín Correa ni Tiago Palacios por baja, aunque sumó a Tomás Palacios tras entrenar con la Selección argentina.
Por su parte, el conjunto conducido por Jorge Almirón marcha segundo en la Zona B del Clausura tras dos triunfos consecutivos.
No obstante, presentará bajas sensibles: Alan Rodríguez por lesión, sumadas a las ausencias de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, citados a las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente.
El certamen, creado por la AFA en 2022, se resolverá a partido único en sede neutral; en caso de paridad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y posterior definición por penales.
Ficha del partido Estudiantes vs. Rosario Central y probables formaciones
Supercopa Internacional
Estadio: Único Madre de Ciudades
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Jorge Baliño
Hora: 16
TV: ESPN Premium y D-Sports
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Rosario Central: Jeremías Ledesma o Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte o Elías Verón, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
En pocas palabras
- Supercopa Internacional: Estudiantes y Rosario Central se enfrentan por el título en Santiago del Estero.
- Antecedentes: El partido revive la tensión de un cruce previo y busca definir supremacía.
- Formaciones y Datos: Se detallan los equipos probables, árbitro y horario del encuentro.