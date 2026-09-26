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SUPERCOPA INTERNACIONAL

A qué hora juegan Estudiantes y Rosario Central en Santiago del Estero por la Supercopa Internacional

Este sábado se enfrentan Estudiantes de La Plata y Rosario Central por la Supercopa Internacional el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan este sábado por la Supercopa Internacional de la Liga Profesional de Fútbol en el estadio Madre de Ciudades.

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan este sábado por la Supercopa Internacional de la Liga Profesional de Fútbol en el estadio Madre de Ciudades.

Con sabor picante se encontrarán este sábado Estudiantes de La Plata y Rosario Central en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional 2026. El Pincha, ganador del Trofeo de Campeones 2025, enfrenta al Canalla, Campeón de Liga (por la tabla anual de la temporada pasada).

El partido se juega desde las 16, bajo el arbitraje de Darío Herrera, y el vencedor sumará un nuevo título oficial de la Liga Profesional que le dará la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.

Leandro Gonz&aacute;lez P&iacute;rez, por Estudiantes; e Ignacio Ovando, por Rosario Central, estuvieron en la conferencia de prensa donde se present&oacute; el partido por la Supercopa Internacional.

Leandro González Pírez, por Estudiantes; e Ignacio Ovando, por Rosario Central, estuvieron en la conferencia de prensa donde se presentó el partido por la Supercopa Internacional.

Estudiantes y Rosario Central: algo más que una Copa en juego

El choque entre el León Platense y los rosarinos llega precedido por un marcado clima de rivalidad, ya que la pica se encendió en 2025 cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplaudir a Central tras ser premiado como campeón de Liga, hecho que derivó en la suspensión por seis meses del presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón.

Postergando disputas previas como la eliminación al Canalla en el Clausura 2025 y el reciente 3-0 en la Copa Argentina 2026, el referente auriazul Marco Ruben encendió la previa al afirmar que aquello "dolió mucho" y que buscarán la victoria "por orgullo propio".

En lo deportivo, el equipo dirigido por Alexander Medina arribó a Santiago del Estero con una delegación de 30 futbolistas.

Aunque compite en la Copa Argentina y en semifinales de la Libertadores ante Flamengo, Estudiantes no contará con Joaquín Correa ni Tiago Palacios por baja, aunque sumó a Tomás Palacios tras entrenar con la Selección argentina.

Por su parte, el conjunto conducido por Jorge Almirón marcha segundo en la Zona B del Clausura tras dos triunfos consecutivos.

No obstante, presentará bajas sensibles: Alan Rodríguez por lesión, sumadas a las ausencias de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, citados a las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente.

El certamen, creado por la AFA en 2022, se resolverá a partido único en sede neutral; en caso de paridad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y posterior definición por penales.

Ficha del partido Estudiantes vs. Rosario Central y probables formaciones

Supercopa Internacional

Estadio: Único Madre de Ciudades

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Jorge Baliño

Hora: 16

TV: ESPN Premium y D-Sports

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jeremías Ledesma o Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte o Elías Verón, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

En pocas palabras

  • Supercopa Internacional: Estudiantes y Rosario Central se enfrentan por el título en Santiago del Estero.
  • Antecedentes: El partido revive la tensión de un cruce previo y busca definir supremacía.
  • Formaciones y Datos: Se detallan los equipos probables, árbitro y horario del encuentro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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