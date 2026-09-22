Todos los detalles de la picante final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Central

Estudiantes y Central se vuelven a ver las caras, ahora por la Supercopa Internacional.

Supercopa Internacional: una final picante

El 20 de noviembre de 2025, el fútbol argentino se vio sacudido por una noticia impactante: Rosario Central fue proclamado Campeón de Liga, un título que los clubes no sabían que estaban disputando y que premió al equipo con más puntos en la Tabla Anual.

La decisión no cayó nada bien en Estudiantes de La Plata. Por eso, ante la orden de la AFA de realizarle el tradicional pasillo de honor al conjunto Canalla en el Gigante de Arroyito en el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el plantel Pincha optó por darle la espalda a su rival, desatando una polémica sin precedentes.

La Supercopa Internacional tendrá a dos protagonistas con un antecedente picante.

Finalmente, fue el conjunto de La Plata quien festejó como visitante al imponerse por 1 a 0 con gol de Edwuin Cetré; luego se consagrarían en la final del torneo tras empatar 1 a 1 con Racing en el tiempo regular y ganar en los penales por 5 a 4 en la final disputada en Santiago del Estero.

Darío Herrera dirigirá la Supercopa Internacional.

El polémico árbitro elegido para la final de la Supercopa Internacional

Darío Herrera fue el elegido para impartir justicia en el partido estelar que se llevará a cabo este sábado a partir de las 16 en las instalaciones del estadio Único Madre de Ciudades, en la provincia de Santiago del Estero.

Para el colegiado, que cuenta con el antecedente de haber integrado la nómina arbitral de la última Copa del Mundo, no resultará una experiencia nueva dirigir al Pincha en la puja por un trofeo.

En contrapartida, representará la primera oportunidad en que encabece un encuentro definitorio con el elenco Canalla en cancha.

La nómina de autoridades sobre el césped se completará con Gabriel Chade y con el mendocino Cristian Navarro como primer y segundo asistente, acompañados por Maximiliano Manduca en el rol de cuarto árbitro y Federico Cano como quinto juez.

A su vez, el sistema de videoarbitraje estará comandado por Jorge Baliño en el VAR, junto a Mauro Ramos Errasti en la función de AVAR.