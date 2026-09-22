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La frase de Agustín Loser tras no haber podido asegurar el pasaje a los Juegos Olímpicos 2028

Agustín Loser, capitán de la selección argentina de voley, expresó su tristeza por la derrota en la final del Sudamericano ante Brasil que impidió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La imagen que Loser eligió tras perder la final del Sudamericano.

La imagen que Loser eligió tras perder la final del Sudamericano.

Agustín Loser, capitán de la selección argentina de voley, expresó su tristeza por la derrota en la final del Sudamericano ante Brasil resultado que impidió asegurar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Dura derrota en la final del Sudamericano, contra un equipo que fue mejor que nosotros. Nos vamos sabiendo que dejamos todo", manifestó el mendocino quien fue elegido en el equipo ideal de la competencia continental junto a su compañero Franco Massimino.

Agustín Loser estuvo entre los mejores del Sudamericano.

Agustín Loser estuvo entre los mejores del Sudamericano.

"Muchas gracias a todos los que nos siguen y apoyan siempre nos vemos el año que viene para seguir persiguiendo nuestros objetivos. Vamos Argentina", agregó el alvearense tras el certamen con el que culminó la actividad del conjunto albiceleste en la temporada.

Los dirigidos por Horacio Dileo tendrán que buscar la clasificación olímpica en el Mundial 2027 o a través de su posición en el ranking de la FIVB en 2028.

Los caminos que tiene Argentina para clasificarse a los Juegos Olímpicos 2028

12 selecciones competirán en el voley de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos ya tiene su lugar asegurado automáticamente por ser local.

Los campeones de cada uno de los 5 torneos continentales se clasifican directamente (Brasil ya es uno).

El Mundial 2027 se jugará en Polonia del 10 al 27 de septiembre de ese años y otorgará otras 3 plazas a los equipos mejor ubicados que aún no hayan conseguido su clasificación

El Ranking Mundial de la FIVB (3 plazas) otorga otras 3 plazas al finalizar la ronda preliminar de la Liga de Naciones (VNL) de 2028.

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