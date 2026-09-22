La frase de Agustín Loser tras no haber podido asegurar el pasaje a los Juegos Olímpicos 2028

Los dirigidos por Horacio Dileo tendrán que buscar la clasificación olímpica en el Mundial 2027 o a través de su posición en el ranking de la FIVB en 2028.

Los caminos que tiene Argentina para clasificarse a los Juegos Olímpicos 2028

12 selecciones competirán en el voley de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos ya tiene su lugar asegurado automáticamente por ser local.

Los campeones de cada uno de los 5 torneos continentales se clasifican directamente (Brasil ya es uno).

El Mundial 2027 se jugará en Polonia del 10 al 27 de septiembre de ese años y otorgará otras 3 plazas a los equipos mejor ubicados que aún no hayan conseguido su clasificación

El Ranking Mundial de la FIVB (3 plazas) otorga otras 3 plazas al finalizar la ronda preliminar de la Liga de Naciones (VNL) de 2028.