La frase de Agustín Loser tras no haber podido asegurar el pasaje a los Juegos Olímpicos 2028

Agustín Loser, capitán de la selección argentina de voley, expresó su tristeza por la derrota en la final del Sudamericano ante Brasil resultado que impidió asegurar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Agustín Loser, capitán de la selección argentina de voley, expresó su tristeza por la derrota en la final del Sudamericano ante Brasil que impidió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
Agustín Loser, capitán de la selección argentina de voley, expresó su tristeza por la derrota en la final del Sudamericano ante Brasil resultado que impidió asegurar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
"Dura derrota en la final del Sudamericano, contra un equipo que fue mejor que nosotros. Nos vamos sabiendo que dejamos todo", manifestó el mendocino quien fue elegido en el equipo ideal de la competencia continental junto a su compañero Franco Massimino.
"Muchas gracias a todos los que nos siguen y apoyan siempre nos vemos el año que viene para seguir persiguiendo nuestros objetivos. Vamos Argentina", agregó el alvearense tras el certamen con el que culminó la actividad del conjunto albiceleste en la temporada.
Los dirigidos por Horacio Dileo tendrán que buscar la clasificación olímpica en el Mundial 2027 o a través de su posición en el ranking de la FIVB en 2028.
12 selecciones competirán en el voley de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Estados Unidos ya tiene su lugar asegurado automáticamente por ser local.
Los campeones de cada uno de los 5 torneos continentales se clasifican directamente (Brasil ya es uno).
El Mundial 2027 se jugará en Polonia del 10 al 27 de septiembre de ese años y otorgará otras 3 plazas a los equipos mejor ubicados que aún no hayan conseguido su clasificación
El Ranking Mundial de la FIVB (3 plazas) otorga otras 3 plazas al finalizar la ronda preliminar de la Liga de Naciones (VNL) de 2028.