Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

La Lepra volverá a jugar recién el viernes 2 de octubre a las 21.30 con Gimnasia y Esgrima La Plata, de local, por la fecha 11 del certamen local.
Posteriormente el último campeón de la Copa Argentina visitará a Rosario Central. Ese partido, correspondiente a la jornada 12 tendrá lugar el domingo 11 de octubre en el Gigante de Arroyito en horario a confirmar.
Luego el elenco azul deberá jugar con Tigre (de local), con Argentinos Juniors (de visitante), con Banfield (de local) y el clásico con Gimnasia y Esgrima (de visitante).
El 11 de noviembre en Córdoba (esta fecha no está confirmada y podría modificarse), el equipo del Parque se enfrentará a Estudiantes La Plata por la Supercopa Argentina.
Lo que viene para Independiente Rivadavia
- Fecha 11 vs Gimnasia y Esgrima La Plata (de local)
- Fecha 12 vs Rosario Central (V)
- Fecha 13 vs Tigre (L)
- Fecha 14 vs Argentinos Juniors (V)
- Fecha 15 vs Banfield (L)
- Fecha 16 vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza (V)
- Supercopa Argentina vs Estudiantes de La Plata