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Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia le ganó a Barracas Central, de visitante, por la décima fecha del Torneo Clausura. La Lepra tendrá una nutrida agenda tras la fecha FIFA

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia volverá jugar en el Torneo Clausura después de la fecha FIFA.

Independiente Rivadavia volverá jugar en el Torneo Clausura después de la fecha FIFA.

Independiente Rivadavia le ganó 1 a 0 a Barracas Central este lunes, con un gol de José Florentín, de visitante, por la décima fecha del Torneo Clausura. El elenco dirigido por Alfredo Jesús Berti afrontará la undécima jornada tras el parate de la fecha FIFA que tendrá como protagonista a la Selección argentina -se medirá con Bolivia, Burkina Faso y Benín- con la despedida del astro Lionel Messi.

Independiente Rivadavia lidera la tabla anual en solitario con 51 puntos (lo sigue Vélez con 48) y si sigue en esa posición hasta el final del campeonato ganaría el trofeo que entrega la AFA al mejor equipo de la temporada. Además accedería nuevamente a la Copa Libertadores.

La Lepra le hará frente a una nutrida agenda en el ámbito local.

La Lepra le hará frente a una nutrida agenda en el ámbito local.

Independiente Rivadavia deberá hacerle frente a una nutrida agenda en el ámbito local.

La Lepra volverá a jugar recién el viernes 2 de octubre a las 21.30 con Gimnasia y Esgrima La Plata, de local, por la fecha 11 del certamen local.

Posteriormente el último campeón de la Copa Argentina visitará a Rosario Central. Ese partido, correspondiente a la jornada 12 tendrá lugar el domingo 11 de octubre en el Gigante de Arroyito en horario a confirmar.

Luego el elenco azul deberá jugar con Tigre (de local), con Argentinos Juniors (de visitante), con Banfield (de local) y el clásico con Gimnasia y Esgrima (de visitante).

El 11 de noviembre en Córdoba (esta fecha no está confirmada y podría modificarse), el equipo del Parque se enfrentará a Estudiantes La Plata por la Supercopa Argentina.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

  • Fecha 11 vs Gimnasia y Esgrima La Plata (de local)
  • Fecha 12 vs Rosario Central (V)
  • Fecha 13 vs Tigre (L)
  • Fecha 14 vs Argentinos Juniors (V)
  • Fecha 15 vs Banfield (L)
  • Fecha 16 vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza (V)
  • Supercopa Argentina vs Estudiantes de La Plata

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