Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

La Lepra volverá a jugar recién el viernes 2 de octubre a las 21.30 con Gimnasia y Esgrima La Plata, de local, por la fecha 11 del certamen local.

Posteriormente el último campeón de la Copa Argentina visitará a Rosario Central. Ese partido, correspondiente a la jornada 12 tendrá lugar el domingo 11 de octubre en el Gigante de Arroyito en horario a confirmar.

Luego el elenco azul deberá jugar con Tigre (de local), con Argentinos Juniors (de visitante), con Banfield (de local) y el clásico con Gimnasia y Esgrima (de visitante).

El 11 de noviembre en Córdoba (esta fecha no está confirmada y podría modificarse), el equipo del Parque se enfrentará a Estudiantes La Plata por la Supercopa Argentina.

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