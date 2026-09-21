Sebastián Villa cruzó fuerte a Davo Xeneize y a La Cobra: la picante respuesta de los streamers de Boca

Sebastián Villa todavía no brindó su mejor versión en Boca.

Los dardos de Sebastián Villa

La chispa se encendió cuando el atacante tildó de "vende humo" a los creadores y criticó que se amparen en su condición de hinchas para descalificarlo.

"Yo no les he hecho nada, solo por ser simpatizantes de Boca creen que tienen el derecho de estar difamando a las personas. Eso no me gusta", disparó Villa sin filtro ante la consulta de sus acompañantes.

Además, le bajó el precio al análisis que realizan en sus transmisiones al remarcar que "habla mucho de fútbol y en la cancha nada, al lado mío son chiquititos", marcando una clara distancia entre la opinión desde una pantalla y la práctica en el campo de juego.

Davo Xeneize opinó que Boca no debería haber pagado 7 millones por Sebastián Villa.

Davo Xeneize y La Cobra le respondieron a Sebastián Villa

Lejos de esquivar el guante, Davo Xeneize respondió en su canal justificando sus apreciaciones desde su rol como aficionado. El streamer recordó que estuvo en desacuerdo con el traspaso del colombiano al señalar que "Boca no tendría que haber gastado siete palos en Villa".

Aunque le restó dramatismo al cruce mediático: "Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no me puede criticar a mí? Yo lo critico a él, él me critica a mí, está perfecto. Él tiene todo el derecho del mundo a enojarse conmigo, así como yo tengo todo el derecho del mundo como hincha de Boca a analizar su contratación o sus partidos. Que diga lo que quiera".

Por otro lado, La Cobra prefirió no subirse a la disputa y optó por desestimar el conflicto de manera tajante ante la insistencia de sus seguidores en el chat: "Me chupa un huevo, literal, con todo respeto me chupa un huevo".

"No invierto mi tiempo en gente que gaste mi tiempo insultándome a mí o a mis amigos. Me da igual si es un pibe del chat o un delantero de Boca", cerró el tema.