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Para las semifinales

La Conmebol confirmó el horario de Boca - Vasco da Gama por Copa Sudamericana

Boca tiene la posibilidad de sumar un nuevo título, pero antes deberá definir la serie con el conjunto brasileño en las semifinales del torneo internacional

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca ya celebró en Brasil; ahora puede repetir.

Boca ya celebró en Brasil; ahora puede repetir.

La expectativa por meterse en el partido definitorio del certamen internacional ya tiene coordenadas precisas para Boca y Vasco da Gama. A través de un comunicado emitido este lunes, la Conmebol estipuló de manera formal el cronograma con el que se desarrollarán ambos choques por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Merentiel convirti&oacute; en la clasificaci&oacute;n de Boca frente a San Pablo.

Merentiel convirtió en la clasificación de Boca frente a San Pablo.

Horario y día confirmado para Boca - Vasco da Gama

La serie comenzará el próximo martes 13 de octubre desde las 21.30 en el césped de La Bombonera, donde el dueño de casa buscará dar el primer paso.

El desenlace, pactado para la semana siguiente (martes 20 de octubre a la misma hora), se trasladará a territorio brasileño, aunque todavía hay dudas sobre qué recinto albergará dicho encuentro.

Boca busca la final de la Copa Sudamericana.

Boca busca la final de la Copa Sudamericana.

La encrucijada de Vasco da Gama con su localía frente a Boca

En el partido de vuelta el Vasco no podrá recibir a Boca en el estadio São Januário para disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La razón obedece a la normativa de la Conmebol, que exige un aforo mínimo de 30.000 localidades para esta instancia, cifra lejana a la capacidad actual del reducto de Vasco da Gama, habilitado para 20.419 espectadores.

Frente a este imprevisto, la dirigencia de la entidad carioca debe elegir un nuevo escenario dentro de Río de Janeiro, con dos alternativas sobre la mesa: el Maracaná o el Nilton Santos.

Si bien el legendario estadio que albergó las finales de los Mundiales de 1950 y 2014 asoma como la variante más imponente, su disponibilidad quedó condicionada a lo que suceda con Flamengo. En caso de que el Mengão avance a las semifinales de la Copa Libertadores, ocupará esa cancha durante la misma semana.

Bajo este panorama, la casa de Botafogo —equipo que quedó fuera de competencia en octavos de final tras caer ante Cienciano— se perfila como la principal opción para albergar el duelo decisivo argentinos y brasileños.

"En este momento estamos evaluando todas las posibilidades. Incluso São Januário, Maracaná y Engenhão. Nuestra prioridad es jugar en Río", afirmó el presidente de Vasco da Gama.

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