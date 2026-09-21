La Conmebol confirmó el horario de Boca - Vasco da Gama por Copa Sudamericana

Boca busca la final de la Copa Sudamericana.

La encrucijada de Vasco da Gama con su localía frente a Boca

En el partido de vuelta el Vasco no podrá recibir a Boca en el estadio São Januário para disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La razón obedece a la normativa de la Conmebol, que exige un aforo mínimo de 30.000 localidades para esta instancia, cifra lejana a la capacidad actual del reducto de Vasco da Gama, habilitado para 20.419 espectadores.

Frente a este imprevisto, la dirigencia de la entidad carioca debe elegir un nuevo escenario dentro de Río de Janeiro, con dos alternativas sobre la mesa: el Maracaná o el Nilton Santos.

Si bien el legendario estadio que albergó las finales de los Mundiales de 1950 y 2014 asoma como la variante más imponente, su disponibilidad quedó condicionada a lo que suceda con Flamengo. En caso de que el Mengão avance a las semifinales de la Copa Libertadores, ocupará esa cancha durante la misma semana.

Bajo este panorama, la casa de Botafogo —equipo que quedó fuera de competencia en octavos de final tras caer ante Cienciano— se perfila como la principal opción para albergar el duelo decisivo argentinos y brasileños.

"En este momento estamos evaluando todas las posibilidades. Incluso São Januário, Maracaná y Engenhão. Nuestra prioridad es jugar en Río", afirmó el presidente de Vasco da Gama.