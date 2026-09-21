Franco Saccone y el empate del Deportivo Maipú con Gimnasia de Jujuy: "Nos vamos con mucha bronca"

Deportivo Maipú está fuera de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso y sobre las posibilidades que tiene el equipo, afirmó: "Tenemos otro partido durísimo como locales frente a Temperley. Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la categoría, pero vamos a salir a ganar como lo hacemos en todos los encuentros".

"Estamos a un punto de meternos dentro de los ocho equipos que jugarán por el segundo ascenso. Esta categoría es muy pareja y difícil, y hasta la última fecha vamos a estar hasta la última fecha peleando por un lugar en el Reducido".

Deportivo Maipú volverá a ser local en la próxima fecha

Deportivo Maipú acumula 7 encuentros sin perder como local, pero llegó a 4 partidos sin ganar en el certamen y a 6 fechas del final está fuera de la zona de clasificación al Reducido.

El próximo partido será este domingo 27 desde las 16.30 ante Temperley en calle Vergara, en el segundo partido seguido como local del Cruzado.