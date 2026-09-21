Nicolás Tagliafico, en su llegada a la Argentina para disputar los amistosos: "Estoy en la última etapa de la Selección"

"Estoy en la última etapa de la Selección. Hay que disfrutar lo máximo posible porque no se sabe cuándo se termina", expresó Tagliafico en diálogo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además, el futbolista del Lyon respondió sobre otros temas como la talla de los rivales que enfrentará la Selección argentina en esta ventana FIFA. "Hace bastante tiempo viene siendo así. Se demostró que llegamos a la final del mundo jugando con esta clase de rivales", argumentó el defensor, bancando los partidos pactados desde la AFA.

Por último, de cara al futuro en la Abiceleste, Nicolás Tagliafico destacó el trabajo que debe hacerse respecto al recambio dentro del plantel: “Hay que trabajar duro para lo que se viene. Seguramente siga apareciendo gente nueva".

La agenda de la Selección argentina en los amistosos internacionales