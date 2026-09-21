Nicolás Tagliafico, en su llegada a la Argentina para disputar los amistosos: "Estoy en la última etapa de la Selección"

Nicolás Tagliafico llegó al país para disputar la serie de amistosos con la Selección argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Una ventana FIFA que además tendrá el tinte particular de la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.
Nicolás Tagliafico le puso un horizonte a su etapa en la Selección argentina
Nicolás Tagliafico llegó al país para disputar la serie de amistosos con la Selección argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Una ventana FIFA que además tendrá el tinte particular de la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.
En el arribo de una buena parte de los convocados, Tagliafico dio la nota en particular al confesar que atraviesa su última etapa con la Selección argentina luego de formar parte del proceso durante tres Mundiales y tres Copa América.
Nicolás Talgiafico arribó al país y dejó una nuevo titular en la Selección argentina. El lateral izquierdo de 34 años puso sobre la mesa su final en la Albiceleste, marcando el final de una legión que ya no tendrá al 10, tampoco a Nicolás Otamendi, sumándose al retiro de Ángel Di María.
"Estoy en la última etapa de la Selección. Hay que disfrutar lo máximo posible porque no se sabe cuándo se termina", expresó Tagliafico en diálogo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Además, el futbolista del Lyon respondió sobre otros temas como la talla de los rivales que enfrentará la Selección argentina en esta ventana FIFA. "Hace bastante tiempo viene siendo así. Se demostró que llegamos a la final del mundo jugando con esta clase de rivales", argumentó el defensor, bancando los partidos pactados desde la AFA.
Por último, de cara al futuro en la Abiceleste, Nicolás Tagliafico destacó el trabajo que debe hacerse respecto al recambio dentro del plantel: “Hay que trabajar duro para lo que se viene. Seguramente siga apareciendo gente nueva".