Daniel Vila, presidente de Grupo América, celebró el cumpleaños número 69 de radio Nihuil con un profundo agradecimiento a la audiencia y a los profesionales de la comunicación que cada día son parte de la emisora líder.
Daniel Vila y 69 años de radio Nihuil: "La radio tiene más llegada a la gente que otros medios"
Daniel Vila celebró el cumpleaños de radio Nihuil: "La radio tuvo, en todos estos años, gran incidencia en la vida de los mendocinos y ha ganado credibilidad"
En diálogo con el programa Mañana es mejor, el empresario de medios Daniel Vila evocó que asumió al frente de radio Nihuil en 1983 y que, por entonces, "estaba en una situación económica y de audiencia muy complicada. Esto lo recuerdo siempre: cuando llegamos para empezar a trabajar, una larga lista de acreedores de la gestión anterior esperaba en la puerta".
"Construimos una radio líder con profesionales de la comunicación y producciones inéditas, como las radionovelas de Jorge Sosa y la transmisión desde la expedición a la cima del cerro Aconcagua, entre otras acciones", agregó. "Radio Nihuil también tuvo la primera radio FM de Cuyo y el país", dijo.
Daniel Vila y radio Nihuil en los hogares mendocinos
Para Daniel Vila, en estos 69 años de radio Nihuil, "lo más gratificante es la penetración que ha logrado radio Nihuil en los hogares mendocinos".
"Hoy, a pesar de todos los avances tecnológicos -dijo- la radio es el medio de comunicación que más conserva su esencia a pesar del paso del tiempo y de las modas y de las redes sociales. Cuando pasa algo, la gente acude inmediatamente a la radio para informarse y saber si es verdad".
El espectáculo de la radio es otro de los puntos altos de la programación de radio Nihuil, como en los deportes.
El presidente de Grupo América destacó, a propósito de las transmisiones en vivo de fútbol, ya sea en Mendoza o en otras canchas del país, "cómo los relatores de la emisora hacen y han hecho que los oyentes estén adentro de la cancha y vivan el partido". Evocó entonces a figuras de antaño como el recordado Hugo Cacho Cortez "con sus agudos análisis de los partidos".
Daniel Vila sobre Javier Milei
La conversación entre Mañana es mejor y Daniel Vila derivó en otros dos temas de interés: la gestión presidencial de Javier Milei y el Club Sportivo Independiente Rivadavia, del cual el empresario es presidente.
"El Presidente hizo cosas muy importantes y fundacionales con mucho sacrificio de la sociedad, que tiene una tremenda capacidad de tolerancia porque tiene esperanza", dijo.
"Lo he dicho e insisto: no me gustan sus maneras, su estilo ni la agresión. Es necesario, más allá de resolver el equilibrio fiscal, solucionar los problemas de la gente, como la inflación y sus efectos", opinó.
Daniel Vila y la Lepra
Este lunes por la mañana, a pocas horas del partido entre Independiente Rivadavia y Barracas Central -que se disputará a las 19- Daniel Vila dijo que no cambiará de opinión acerca del árbitro Nicolás Ramírez, a quien criticó por cómo dirigió a la Lepra mendocina contra River en Buenos Aires y contra Argentinos Juniors, en la final de la Copa Argentina 2025.
"La animadversión de Ramírez contra la Lepra ha sido clara y manifiesta, pero desde el club nunca vamos a pedir que nos dirija tal o cual árbitro", señaló Daniel Vila.
En pocas palabras
- 69 años de radio Nihuil: Daniel Vila celebró el aniversario destacando la perdurabilidad y alcance del medio, superando a otras plataformas.
- Gestión y legado: Vila recordó cómo asumió la radio en 1983 y la transformó en líder, impulsando producciones y tecnologías pioneras.
- Opinión sobre Milei: expresó desacuerdo con el estilo y la agresión del presidente Javier Milei, aunque reconoció la importancia de sus medidas fundacionales.