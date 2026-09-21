Daniel Vila y 69 años de radio Nihuil: "La radio tiene más llegada a la gente que otros medios"

Daniel Vila: "La radio ha tenido en todos estos años una gran incidencia en la vida de los mendocinos y ha ganado credibilidad"

Daniel Vila y radio Nihuil en los hogares mendocinos

Para Daniel Vila, en estos 69 años de radio Nihuil, "lo más gratificante es la penetración que ha logrado radio Nihuil en los hogares mendocinos".

"Hoy, a pesar de todos los avances tecnológicos -dijo- la radio es el medio de comunicación que más conserva su esencia a pesar del paso del tiempo y de las modas y de las redes sociales. Cuando pasa algo, la gente acude inmediatamente a la radio para informarse y saber si es verdad".

El espectáculo de la radio es otro de los puntos altos de la programación de radio Nihuil, como en los deportes.

Esta semana, Radio Nihuil festeja sus 69 años con programas que salen a la calle. Este lunes, fue No Tenés Cara desde el Nudo Vial. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El presidente de Grupo América destacó, a propósito de las transmisiones en vivo de fútbol, ya sea en Mendoza o en otras canchas del país, "cómo los relatores de la emisora hacen y han hecho que los oyentes estén adentro de la cancha y vivan el partido". Evocó entonces a figuras de antaño como el recordado Hugo Cacho Cortez "con sus agudos análisis de los partidos".

Daniel Vila sobre Javier Milei

La conversación entre Mañana es mejor y Daniel Vila derivó en otros dos temas de interés: la gestión presidencial de Javier Milei y el Club Sportivo Independiente Rivadavia, del cual el empresario es presidente.

"El Presidente hizo cosas muy importantes y fundacionales con mucho sacrificio de la sociedad, que tiene una tremenda capacidad de tolerancia porque tiene esperanza", dijo.

"Lo he dicho e insisto: no me gustan sus maneras, su estilo ni la agresión. Es necesario, más allá de resolver el equilibrio fiscal, solucionar los problemas de la gente, como la inflación y sus efectos", opinó.

Daniel Vila y la Lepra

Este lunes por la mañana, a pocas horas del partido entre Independiente Rivadavia y Barracas Central -que se disputará a las 19- Daniel Vila dijo que no cambiará de opinión acerca del árbitro Nicolás Ramírez, a quien criticó por cómo dirigió a la Lepra mendocina contra River en Buenos Aires y contra Argentinos Juniors, en la final de la Copa Argentina 2025.

"La animadversión de Ramírez contra la Lepra ha sido clara y manifiesta, pero desde el club nunca vamos a pedir que nos dirija tal o cual árbitro", señaló Daniel Vila.