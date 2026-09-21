"Llorón": el gesto del Cuti Romero para Bellingham y Mbappé que no se vio en el clásico Atlético vs Real Madrid

"Sos un llorón": Cuti Romero vs Bellingham y Mbappé

En un momento candente del partido, luego de varios roces entre ambas parcialidades, Cuti Romero se cruzó con Jude Bellingham y no solo disparó contra el atacante inglés sino que aprovechó para señalar a Mbappé, dos rivales con los que ha tenido diversos enfrentamientos vistiendo los colores de la Selección argentina.

En las imágenes puede observarse a Romero decirle a Bellingham, gesto mediante, "sos un llorón, como éste", señalando al mismo tiempo a Kylian Mbappé que pasaba cerca de la discusión de ambos.

Para Bellingham, la bronca quedó luego de ser eliminado con Inglaterra ante la Selección argentina en el partido de semifinal del Mundial 2026. Por eso, en el primer encuentro ante argentinos presentes en aquella contienda, el futbolista del Real Madrid descargó su furia y no solo se cruzó con Cuti Romero en el derbi sino que también lo hizo con Giuliano Simeone (también presente en aquella semifinal), luego de que el volante argentino le cometiera una falta vistiendo ahora los colores del Atlético de Madrid.

En cuanto al enfrentamiento del Cuti Romero con Mbappé, el mismo data de la final de Qatar 2022, cuando el delantero francés marcó tres goles y festejó antipáticamente en la cara de algunos jugadores argentinos los tantos que convirtió. Todo eso, antes de la tanda de penales que finalmente consagraría a la Selección argentina como la mejor del mundo en aquel certamen.