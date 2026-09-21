"Llorón": el gesto del Cuti Romero para Bellingham y Mbappé que no se vio en el clásico Atlético vs Real Madrid

El clásico entre el Atlético de Madrid y Real Madrid dejó mucha tela para cortar luego de que el Colchonero se impusiera por 2 a 1 ante el elenco Merengue en el Estadio Metropolitano en el marco de la séptima fecha de LaLiga.
Cuti Romero hizo de las suyas en la victoria del Atlético de Madrid vs el Real Madrid por el clásico español
El clásico entre el Atlético de Madrid y Real Madrid dejó mucha tela para cortar luego de que el Colchonero se impusiera por 2 a 1 ante el elenco Merengue en el Estadio Metropolitano en el marco de la séptima fecha de LaLiga.
Juego fuerte, duras entradas y un arbitraje cuestionado por la Casa Blanca fueron algunos de los destellos que dejó el derbi. Además, el cruce entre el Cuti Romero y Jude Bellingham, con antecedente reciente en el Mundial 2026, cuando la Selección argentina eliminó a Inglaterra en semifinales.
El defensor argentino jugó duro, fiel a su estilo, y cargó contra el atacante inglés. En el cruce verbal, el Cuti también le destinó una chicana a Kylian Mbappé, delantero con el que tiene pica desde Qatar 2022.
En un momento candente del partido, luego de varios roces entre ambas parcialidades, Cuti Romero se cruzó con Jude Bellingham y no solo disparó contra el atacante inglés sino que aprovechó para señalar a Mbappé, dos rivales con los que ha tenido diversos enfrentamientos vistiendo los colores de la Selección argentina.
En las imágenes puede observarse a Romero decirle a Bellingham, gesto mediante, "sos un llorón, como éste", señalando al mismo tiempo a Kylian Mbappé que pasaba cerca de la discusión de ambos.
Para Bellingham, la bronca quedó luego de ser eliminado con Inglaterra ante la Selección argentina en el partido de semifinal del Mundial 2026. Por eso, en el primer encuentro ante argentinos presentes en aquella contienda, el futbolista del Real Madrid descargó su furia y no solo se cruzó con Cuti Romero en el derbi sino que también lo hizo con Giuliano Simeone (también presente en aquella semifinal), luego de que el volante argentino le cometiera una falta vistiendo ahora los colores del Atlético de Madrid.
En cuanto al enfrentamiento del Cuti Romero con Mbappé, el mismo data de la final de Qatar 2022, cuando el delantero francés marcó tres goles y festejó antipáticamente en la cara de algunos jugadores argentinos los tantos que convirtió. Todo eso, antes de la tanda de penales que finalmente consagraría a la Selección argentina como la mejor del mundo en aquel certamen.