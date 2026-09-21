Murió Carlos Alonso, el pintor comprometido con la memoria colectiva

Trayectoria de Carlos Alonso

Nació el 4 de febrero de 1929 en Tunuyán.

Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes de Cuyo y fue un célebre discípulo de Lino Spilimbergo.

Se consagró a nivel internacional por sus memorables ilustraciones para clásicos de la literatura como Don Quijote de la Mancha, el Martín Fierro, El matadero, de Esteban Echeverría y La Divina Comedia de Dante Alighieri.

Su producción expresionista y neorrealista combinó un realismo crudo con la denuncia social. Su icónica serie Manos Anónimas plasmó como pocas el horror de la última dictadura militar en Argentina, época en la que debió exiliarse en Europa tras sufrir amenazas y la censura de sus muestras.

En 1977, durante la dictadura militar, su hija Paloma fue secuestrada y desaparecida por el régimen; pérdida devastadora que marcó de forma definitiva su vida y el pulso dramático de sus pinturas.

Tras su regreso del exilio en 1982, Carlos Alonso eligió la tranquilidad de las sierras de Córdoba para sanar, instalándose en una propiedad vecina a la que fuera la casa de su maestro Spilimbergo, donde continuó creando hasta sus últimos días.