Carlos Alonso murió este lunes a los 97 años en Unquillo, Córdoba. El pintor y dibujante, nacido en Tunuyán en 1929, dejó una obra indispensable, destinada a honrar la memoria colectiva y profundamente atravesada por el compromiso social, la memoria, la violencia política y el dolor.
Murió Carlos Alonso, el pintor comprometido con la memoria colectiva
El mendocino Carlos Alonso fue un exponente del arte latinoamericano. Lleva su nombre el Museo de calle Emilio Civit en la Mansión Stoppel
Lleva su nombre el museo ubicado en calle Emilio Civit, de Ciudad, y que durante décadas fue conocido como la Mansión Stoppel. La noticia de la muerte del artista Carlos Alonso llegó desde Córdoba.
Diego Gareca, subsecretario de Cultura de Mendoza, despidió a Carlos Alonso a través de las redes sociales.
Trayectoria de Carlos Alonso
Nació el 4 de febrero de 1929 en Tunuyán.
Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes de Cuyo y fue un célebre discípulo de Lino Spilimbergo.
Se consagró a nivel internacional por sus memorables ilustraciones para clásicos de la literatura como Don Quijote de la Mancha, el Martín Fierro, El matadero, de Esteban Echeverría y La Divina Comedia de Dante Alighieri.
Su producción expresionista y neorrealista combinó un realismo crudo con la denuncia social. Su icónica serie Manos Anónimas plasmó como pocas el horror de la última dictadura militar en Argentina, época en la que debió exiliarse en Europa tras sufrir amenazas y la censura de sus muestras.
En 1977, durante la dictadura militar, su hija Paloma fue secuestrada y desaparecida por el régimen; pérdida devastadora que marcó de forma definitiva su vida y el pulso dramático de sus pinturas.
Tras su regreso del exilio en 1982, Carlos Alonso eligió la tranquilidad de las sierras de Córdoba para sanar, instalándose en una propiedad vecina a la que fuera la casa de su maestro Spilimbergo, donde continuó creando hasta sus últimos días.
En pocas palabras
- Falleció Carlos Alonso: el aclamado artista mendocino murió a los 97 años, dejando un legado de arte comprometido.
- Legado artístico: su obra se caracterizó por abordar la memoria colectiva, el compromiso social y la violencia política.
- Reconocimiento en Mendoza: el museo de calle Emilio Civit, antes conocido como Mansión Stoppel, lleva su nombre en honor a su trayectoria.