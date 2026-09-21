Ofrecen alojamiento gratis en Francia a cambio de trabajar 5 horas: el requisito que pocos cumplen

Una llamativa propuesta viralizada en la plataforma Worldpackers ofrece la posibilidad vacacional y de intercambio perfecta para instalarse temporalmente en el suroeste de Francia sin pagar un solo euro de alojamiento.
Más allá del esto, lo ciero es que la convocatoria de trabajo oculta una serie de condiciones estrictas que no todos están dispuestos a afrontar.
Cómo es la propuesta para instalarse en Europa
La experiencia se lleva adelante en Lot-et-Garonne, un pintoresco departamento rural enmarcado por paisajes de ensueño, castillos medievales e historia pura en la región de Nueva Aquitania.
La iniciativa funciona bajo el modelo de colaboración: una familia anfitriona provee una habitación privada completamente equipada, tres comidas diarias, bicicletas de uso libre e internet de alta velocidad.
A cambio de estos beneficios, los participantes deben comprometerse a realizar trabajo manual durante 25 horas semanales. Esto se traduce en jornadas de apenas cinco horas diarias distribuidas en cinco días a la semana, dejando el resto del tiempo y dos jornadas completas libres para recorrer la zona.
Las tareas asignadas abarcan desde pequeñas reparaciones de construcción hasta mantenimiento de espacios verdes, jardinería y pintura.
El filtro excluyente: cuáles son los requisitos
Aunque la idea de conseguir alojamiento y comida sin costo suena tentadora para cualquier bolsillo, la convocatoria trae consigo exigencias muy específicas:
- Formato obligatorio: la convocatoria no acepta viajeros solos; está dirigida exclusivamente a parejas o duplas de amigos que se postulen juntos.
- El hábito prohibido: es una condición excluyente y categórica ser no fumador.
- Salud y edad: los postulantes deben tener más de 20 años, contar con la vacuna contra el tétanos al día y manejar un nivel intermedio de inglés o francés para garantizar la comunicación fluida.
Por su parte, los participantes deben tener en cuenta que los gastos de pasajes aéreos, traslados internos y seguros de viaje corren completamente por su cuenta.
Una oportunidad ideal para quienes cumplan con el perfil y busquen una vivencia cultural única en el territorio francés de la mano del turismo colaborativo.
En pocas palabras
- Alojamiento gratis: proponen una estadía sin costo en Francia a cambio de 25 horas semanales de trabajo manual.
- Requisitos excluyentes: la oferta solo es válida para parejas o duplas de amigos no fumadores y con inglés o francés.
- Gastos aparte: los participantes deberán cubrir sus pasajes, traslados y seguros de viaje.