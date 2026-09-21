Ofrecen alojamiento gratis en Francia a cambio de trabajar 5 horas: el requisito que pocos cumplen

La iniciativa funciona bajo el modelo de colaboración: una familia anfitriona provee una habitación privada completamente equipada, tres comidas diarias, bicicletas de uso libre e internet de alta velocidad.

Si eres fumador, no puedes aplicar a esta oferta. Foto gentileza larazon.es

A cambio de estos beneficios, los participantes deben comprometerse a realizar trabajo manual durante 25 horas semanales. Esto se traduce en jornadas de apenas cinco horas diarias distribuidas en cinco días a la semana, dejando el resto del tiempo y dos jornadas completas libres para recorrer la zona.

Las tareas asignadas abarcan desde pequeñas reparaciones de construcción hasta mantenimiento de espacios verdes, jardinería y pintura.

El filtro excluyente: cuáles son los requisitos

Aunque la idea de conseguir alojamiento y comida sin costo suena tentadora para cualquier bolsillo, la convocatoria trae consigo exigencias muy específicas:

Formato obligatorio: la convocatoria no acepta viajeros solos; está dirigida exclusivamente a parejas o duplas de amigos que se postulen juntos.

la convocatoria no acepta viajeros solos; está dirigida exclusivamente a parejas o duplas de amigos que se postulen juntos. El hábito prohibido: es una condición excluyente y categórica ser no fumador.

es una condición excluyente y categórica ser no fumador. Salud y edad: los postulantes deben tener más de 20 años, contar con la vacuna contra el tétanos al día y manejar un nivel intermedio de inglés o francés para garantizar la comunicación fluida.

Por su parte, los participantes deben tener en cuenta que los gastos de pasajes aéreos, traslados internos y seguros de viaje corren completamente por su cuenta.

Una oportunidad ideal para quienes cumplan con el perfil y busquen una vivencia cultural única en el territorio francés de la mano del turismo colaborativo.