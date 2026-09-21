La famosa bandera de Malvinas en el Mundial 2026: dónde está guardada y qué van a hacer con ella

Como es costumbre en los reglamentos internacionales, la FIFA había establecido restricciones para el ingreso de simbología vinculada con las Malvinas. Según relató Santiago, para superar los controles del Mercedes-Benz Stadium tuvo que doblar cuidadosamente la tela y esconderla en sus partes íntimas.

La estrategia funcionó, pero el riesgo de que el trapo fuera descubierto apareció durante los últimos minutos del encuentro.

Los hinchas decidieron entonces arrojarlo al campo de juego envuelto junto a una botella plástica. Fue Gonzalo Montiel quien lo recogió y se lo pasó a Giovani Lo Celso. El mediocampista abrió la tela frente a las cámaras y rápidamente se sumaron Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez a la fotografía que recorrió el mundo.

¿Dónde está hoy la bandera de Malvinas que se hizo famosa en el Mundial?

Después del festejo, el paño original fue rescatado del césped por Patricio Auber, uno de los mozos que acompañaron a la delegación argentina durante el Mundial. Auber lo mantuvo bajo resguardo hasta que la AFA definió su destino.

Una réplica de la bandera del Mundial llegó a las Islas Malvinas. La hizo la agrupación 2 de abril. Foto: gentileza

En agosto, la Asociación del Fútbol Argentino resolvió entregar la bandera a excombatientes de la Guerra de Malvinas, para que forme parte de su patrimonio y memoria. Ellos la guardaron bien. Y seguirá custodiada hasta tanto se decida si será exhibida o si permanecerá al resguardo fuera del alcande del público.

En tanto, la escena que se vio en las islas en hace días tuvo, sin embargo, otra bandera. Una réplica exacta del histórico trapo viajó junto a veteranos de La Matanza, La Plata y Córdoba y fue desplegada en el Cementerio de Darwin durante una visita al archipiélago.

Así, aquella improvisada sábana que nació en un hotel de Atlanta no solo terminó convertida en uno de los símbolos más recordados del Mundial 2026 mientras su réplica llegó hasta Darwin junto a los excombatientes, sino que generó una acción política y diplomática por la soberanía y por la explotación de los recursos naturales.