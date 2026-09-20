El marco internacional del Festival Internacional de Cine de San Sebastián volvió a convertirse en una plataforma de expresión para el talento y la cultura nacional.
"Las Malvinas son Argentinas": el reclamo de Dolores Fonzi y Mercedes Morán en San Sebastián
En el marco de la 72.ª edición del prestigioso festival de cine español, las actrices argentinas captaron todas las miradas con un contundente mensaje luciendo kimonos con la icónica leyenda soberana
En esta ocasión, las actrices Dolores Fonzi y Mercedes Morán protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral al compartir un video en Instagram luciendo kimonos que llevaban bordada en la parte trasera la frase: "Las Malvinas son Argentinas".
El gesto de ambas intérpretes reafirma el histórico reclamo de soberanía que la República Argentina sostiene sobre las islas desde hace décadas, llevando la causa nacional al corazón de una de las citas cinematográficas más relevantes de Europa.
El cine nacional pisa fuerte en el Festival de San Sebastián
La acción de Fonzi y Morán se enmarca en una destacada y masiva presencia del cine argentino en San Sebastián, en una edición caracterizada por su fuerte impronta latinoamericana. La delegación argentina contó también con la participación de figuras de primer nivel como Ricardo Darín y Lali Espósito, quienes acompañaron las diferentes presentaciones y producciones que compiten en el certamen.
El video publicado en redes sociales acumuló rápidamente miles de reproducciones y mensajes de apoyo por parte del público y colegas del ambiente artístico, destacando la importancia de aprovechar los espacios culturales de alcance global para visibilizar causas de profundo significado nacional.
No es la primera vez que la comunidad cinematográfica argentina utiliza las alfombras rojas y los encuentros de industria para sentar posición sobre problemáticas sociales, políticas o históricas. La prenda lucida por las actrices (un kimono de diseño contemporáneo con la inscripción en la espalda) combinó la moda con un claro mensaje de reafirmación identitaria.
Con su participación en San Sebastián, el cine argentino no solo reafirma su calidad artística y su capacidad de proyección internacional, sino también el compromiso de sus figuras más representativas con la historia y la memoria colectiva del país.
En pocas palabras
- Malvinas: las actrices argentinas Dolores Fonzi y Mercedes Morán reclamaron soberanía en el Festival de San Sebastián.
- Reclamo soberano: las artistas lucieron kimonos con la frase "Las Malvinas son Argentinas" en un acto que se viralizó.
- Cine y política: el gesto se enmarca en la destacada presencia del cine argentino en Europa y visibiliza causas nacionales.