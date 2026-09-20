"Las Malvinas son Argentinas": el reclamo de Dolores Fonzi y Mercedes Morán en San Sebastián

El cine nacional pisa fuerte en el Festival de San Sebastián

La acción de Fonzi y Morán se enmarca en una destacada y masiva presencia del cine argentino en San Sebastián, en una edición caracterizada por su fuerte impronta latinoamericana. La delegación argentina contó también con la participación de figuras de primer nivel como Ricardo Darín y Lali Espósito, quienes acompañaron las diferentes presentaciones y producciones que compiten en el certamen.

Ricardo Darín es el protagonista del póster oficial de este año del Festival de San Sebastián.

El video publicado en redes sociales acumuló rápidamente miles de reproducciones y mensajes de apoyo por parte del público y colegas del ambiente artístico, destacando la importancia de aprovechar los espacios culturales de alcance global para visibilizar causas de profundo significado nacional.

No es la primera vez que la comunidad cinematográfica argentina utiliza las alfombras rojas y los encuentros de industria para sentar posición sobre problemáticas sociales, políticas o históricas. La prenda lucida por las actrices (un kimono de diseño contemporáneo con la inscripción en la espalda) combinó la moda con un claro mensaje de reafirmación identitaria.

Con su participación en San Sebastián, el cine argentino no solo reafirma su calidad artística y su capacidad de proyección internacional, sino también el compromiso de sus figuras más representativas con la historia y la memoria colectiva del país.