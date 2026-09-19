Netflix estrena el drama de época coreano de 8 capítulos que explora el amor y los secretos del siglo XIX

La trama de El escándalo gira alrededor de una peligrosa propuesta que involucra a una noble brillante, un reconocido seductor y una joven que termina atrapada en un juego de deseo y manipulación. A medida que avanza la historia, las pasiones prohibidas comienzan a poner en riesgo las relaciones entre los protagonistas, en una sociedad marcada por las estrictas normas de la época.

Creada por Jung Ji-woo y Kim Jae-joong, la ficción está protagonizada por Son Ye-jin, Ji Chang-wook y Nana y apuesta por una combinación de romance, drama y sensualidad. Además, la producción está inspirada en la película surcoreana Untold Scandal y en la novela Las amistades peligrosas.