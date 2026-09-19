Netflix acaba de estrenar El escándalo, una nueva serie de época ambientada en la Corea de la dinastía Joseon que combina romance, drama, seducción y secretos. La producción llegó a la plataforma el 18 de septiembre de 2026 y cuenta con 8 capítulos, convirtiéndose en una de las novedades para quienes disfrutan de las historias románticas de época.
Netflix estrena el drama de época coreano de 8 capítulos que explora el amor y los secretos del siglo XIX
La nueva serie de época coreana de Netflix se sumerge en el siglo XIX con una trama de seducción y amor prohibido
La trama de El escándalo gira alrededor de una peligrosa propuesta que involucra a una noble brillante, un reconocido seductor y una joven que termina atrapada en un juego de deseo y manipulación. A medida que avanza la historia, las pasiones prohibidas comienzan a poner en riesgo las relaciones entre los protagonistas, en una sociedad marcada por las estrictas normas de la época.
Creada por Jung Ji-woo y Kim Jae-joong, la ficción está protagonizada por Son Ye-jin, Ji Chang-wook y Nana y apuesta por una combinación de romance, drama y sensualidad. Además, la producción está inspirada en la película surcoreana Untold Scandal y en la novela Las amistades peligrosas.
Netflix: de qué trata la serie El escándalo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El escándalo versa: "En el mundo de rangos y reputaciones de Joseon, una aristócrata y un infame libertino arrastran a una dama reservada a una conspiración en la que el amor se vuelve peligroso".
Un atrevido y peligroso juego amoroso se desata entre la Señora Cho, una mujer demasiado excepcional para quedar relegada a los aposentos femeninos, y Jo-won, el mayor seductor de la dinastía Joseon. En él también se ve envuelta Hui-yeon, una dama que acaba atrapada entre ambos.
Netflix: tráiler de la serie El escándalo
Reparto de El escándalo, serie de Netflix
- Son Ye-jin
- Ji Chang-wook
- NANA
- Han Seon-hwa
Dónde ver la serie El escándalo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El escándalo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El escándalo se puede ver en Netflix.
- España: la serie El escándalo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena "El escándalo": Una nueva serie de época ambientada en la Corea de la dinastía Joseon.
- Trama: Involucra a una noble, un seductor y una joven en un peligroso juego de deseo y manipulación.
- Inspiración y Protagonistas: Inspirada en "Untold Scandal" y "Las amistades peligrosas", protagonizada por Son Ye-jin, Ji Chang-wook y Nana.