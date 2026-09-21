Una bandera inspirada en la Selección llegó a las Malvinas para homenajear a los caídos

La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino, en imágenes difundidas por EFE y reproducidas por diversos medios. Para varios excombatientes significó el regreso al territorio tras 44 años, y para algunos familiares fue el primer contacto con el sitio donde murieron sus seres queridos.

El homenaje a los caídos con la bandera inspirada en la Selección

Durante una semana, los visitantes recorrieron Puerto Argentino y diferentes áreas de combate del Atlántico Sur. También visitaron puntos clave donde se ubicaron las posiciones defensivas del ejército.

El "trapo" que mostró la Selección tras vencer a Inglaterra en el Mundial.

Ramón Robles, veterano participante, definió la travesía como un viaje humanitario y una forma de cerrar una etapa dolorosa. Por su parte, Eduardo Albornoz recordó las duras condiciones del conflicto y señaló que muchos soldados llegaron con solo dos semanas de instrucción militar.

Albornoz también detalló que la falta de provisiones provocó que los soldados perdieran entre 14 y 15 kilos durante el desarrollo de la guerra.

Memoria e identidad: la bandera inspirada en la Selección en las islas

El gesto de los futbolistas al exhibir la consigna por las islas tras vencer a Inglaterra se transformó en un símbolo patrio de gran impacto entre los veteranos. Previamente, excombatientes habían presentado una réplica en la Exposición Rural de Palermo en agradecimiento al seleccionado.

En Darwin, la delegación dejó flores y cartas en las tumbas. Miriam Gramisci conoció por primera vez el sitio donde descansa su hermano Donato. Durante décadas, su tumba llevó la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”, hasta que en 2018 el proceso de identificación por ADN permitió restituir su nombre.

El viaje concluyó el viernes tras intensas jornadas de memoria. La bandera inspirada en la Selección permanece como un nexo entre el sentimiento popular y el recuerdo de los 649 argentinos caídos en 1982.