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El Real Madrid y Mourinho cargaron contra el arbitraje del derbi y pusieron en la mira al Cuti Romero

El clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid dejó una fuerte polémica y tanto el club blanco como su DT, José Mourinho, apuntaron contra el árbitro y pusieron en la mira al Cuti Romero.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Cuti y el cruce con Bellingham.

Cuti y el cruce con Bellingham.

El derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid, en el Metropolitano (2-1 a favor de los locales), dejó una fuerte polémica arbitral que el club blanco y su entrenador, José Mourinho, no dudaron en denunciar con contundencia y apuntaron contra el Cuti Romero.

El técnico portugués apareció en la rueda de prensa con un papel en el que mostraba dos fotografías de las acciones más criticadas del primer tiempo. “Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez, podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once contra nueve”, afirmó Mourinho.

Las jugadas a las que se refería fueron el pisotón de Cristian Romero sobre la rodilla izquierda de Jude Bellingham en la primera parte y la entrada de Kang-in Lee sobre el tobillo de Federico Valverde.

En la primera, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias amonestó inicialmente a Bellingham, pero tras la revisión del VAR (Daniel Jesús Trujillo Suárez) retiró la amarilla al inglés y se la mostró al argentino, sin considerar la expulsión. En la segunda, no se señaló ni siquiera tarjeta y el VAR no intervino.

Mourinho fue más allá y cuestionó la designación arbitral: criticó que se conociera al colegiado con una semana de antelación, señaló la falta de experiencia internacional de Ortiz Arias (41 años) y afirmó que “el pobre no ha podido con la presión”. También apuntó al historial del árbitro del VAR en partidos del Real Madrid y felicitó irónicamente al Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El comunicado del Real Madrid

Poco después, el Real Madrid respaldó a su entrenador con un comunicado oficial titulado “Un pésimo arbitraje decide el derbi”. En él, el club detalló las dos acciones y sostuvo que “ambas decisiones marcaron el encuentro, que se resolvió en la segunda parte a favor del Atlético”.

El texto relata que Ortiz Arias no expulsó al Cuti Romero “pese a que fue a ver la jugada al monitor” ni a Kang-in Lee, y contrasta estas decisiones con la roja posterior a Dean Huijsen por una falta sobre Giuliano Simeone que originó el penal convertido por Grimaldo. Luego Jonathan David amplió la ventaja y Antonio Rüdiger descontó en el tramo final. El resultado dejó al Real Madrid a 6 puntos del Barcelona en LaLiga.

El CTA, por su parte, explicó que la llamada del VAR en la jugada de Cuti Romero fue por confusión de identidad y no por posible tarjeta roja. La polémica ya genera debate en el fútbol español, con Mourinho reclamando “igualdad de circunstancias” y el Atlético celebrando un triunfo muy importante en el inicio de la temporada.

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