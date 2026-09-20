Cómo convertir a tu teléfono viejo en router y dar internet gratis en todas partes

Lejos de requerir configuraciones complejas o conocimientos avanzados de informática, el procedimiento se vuelve sumamente accesible para cualquier usuario que busque una solución rápida y eficaz para tener internet en cualquier rincón.

Con un celular viejo, puedes hacer un router casero para tu casa.

Cómo transformar tu celular viejo en router wifi

Para poner en marcha esta alternativa tecnológica y empezar a compartir red, solo hace falta cumplir con un requisito básico inicial: asegurarte de que el teléfono cuente con una tarjeta SIM activa con datos móviles o, en su defecto, la posibilidad de captar una señal Wi-Fi cercana para actuar como puente repetidor.