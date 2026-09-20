Cómo convertir a tu teléfono viejo en router y dar internet gratis en todas partes

Ese teléfono que ya no usás para tus aplicaciones diarias esconde un potencial enorme. En tiempos donde cada giga cuenta y la conectividad es fundamental, aplicar un sencillo truco casero permite transformar este equipo en un salvavidas digital capaz de proveer internet sin necesidad de gastar de más.
Lejos de requerir configuraciones complejas o conocimientos avanzados de informática, el procedimiento se vuelve sumamente accesible para cualquier usuario que busque una solución rápida y eficaz para tener internet en cualquier rincón.
Cómo transformar tu celular viejo en router wifi
Para poner en marcha esta alternativa tecnológica y empezar a compartir red, solo hace falta cumplir con un requisito básico inicial: asegurarte de que el teléfono cuente con una tarjeta SIM activa con datos móviles o, en su defecto, la posibilidad de captar una señal Wi-Fi cercana para actuar como puente repetidor.
Una vez que hayas chequeado esto, solo debes seguir los pasos que se muestran a continuación:
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Revisión del sistema: encendé el teléfono antiguo y corroborá que sus conexiones inalámbricas funcionen de manera correcta.
Acceso a ajustes: ingresá al menú de configuración o ajustes generales del sistema operativo (ya sea Android o iOS).
Zona Wi-Fi o Compartir datos: buscá la opción denominada "Zona Wi-Fi portuaria", "Compartir internet" o "Tethering".
Configuración de seguridad: establecé un nombre de red personalizado y una contraseña segura para evitar que dispositivos ajenos se conecten a tu señal improvisada.
Activación final: habilita el interruptor principal y vinculá tu computadora, tablet u otro celular al nuevo punto de acceso generado.
De esta manera, el viejo aparato recupera una utilidad clave, convirtiéndose en una herramienta sumamente versátil para emergencias, viajes o espacios de la casa donde la señal del router principal suele debilitarse. Una alternativa inteligente para reciclar tecnología y optimizar la economía cotidiana.
Elementos caseros para potenciar la señal del router
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Lata de gaseosa o cerveza: es el truco clásico y más efectivo. Al cortar una lata de aluminio limpia y abrirla en forma de parábola cóncava colocándola detrás de las antenas del router, lográs concentrar y redirigir las ondas Wi-Fi hacia la zona de la casa donde más lo necesitás.
Colador de cocina de metal: funciona de manera similar a la lata. Si colocás un colador de malla metálica o un pequeño bol de aluminio curvo detrás del dispositivo, actúa como un reflector pasivo que rebota la señal y evita que se disperse hacia la pared.
Papel aluminio: en caso de no tener latas, forrar un cartón con papel aluminio dándole forma de pantalla semicircular detrás de las antenas ayuda a bloquear la señal en direcciones muertas y potenciarla hacia el frente.
CD o DVD viejo: apoyar un disco compacto viejo de manera vertical cerca de las antenas (o usarlo como base reflectora) ayuda a desviar y focalizar las ondas electromagnéticas gracias a su superficie metálica espejada.
En pocas palabras
- Reutilizá tu viejo teléfono: convertilo en un router Wi-Fi portátil para compartir internet, ideal para ahorrar datos o extender la cobertura en cualquier lugar.
- Configuración sencilla: el proceso requiere solo una SIM activa con datos o una conexión Wi-Fi para repetirla, y se realiza desde los ajustes del dispositivo.
- Potenciá tu Wi-Fi: descubrí trucos caseros con latas, coladores o papel aluminio para mejorar la señal de tu router principal en zonas de baja cobertura.