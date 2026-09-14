El mercado de los teléfonos plegables tiene un nuevo protagonista. Apple finalmente presentó el iPhone Duo, su primer dispositivo con pantalla flexible, y llegó para competir directamente con Samsung, compañía que lleva años desarrollando esta tecnología. Frente a frente, el nuevo modelo de la manzana y el Galaxy Z Fold8 Ultra muestran dos formas diferentes de entender los celulares plegables.
Cuál es el mejor teléfono plegable de la actualidad: comparación entre el primero de iPhone y el último de Samsung
El primer plegable de iPhone se conoció hace apenas unos días y llega para competir con el tope de gama de Samsung. ¿Cuál es mejor?
iPhone Duo vs Galaxy Z Fold8 Ultra: cuál es el mejor teléfono plegable
El iPhone Duo cuenta con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y una externa de 5,4 pulgadas. Ambas incorporan tecnología ProMotion, brillo máximo de 3.000 nits y diseño Always-On. Su pantalla interior suma además un acabado nanotexturizado que reduce los reflejos y ayuda a disimular la marca del pliegue. Samsung, por su parte, apuesta por un panel interno Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas y otro exterior de 6,5 pulgadas en el Galaxy Z Fold8 Ultra.
En el apartado del rendimiento, Apple estrena el chip A20 Pro, mientras que Samsung utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ambos están destinados a los usuarios que buscan máximo rendimiento para videojuegos, multitarea y aplicaciones exigentes, aunque todavía serán necesarias pruebas independientes para determinar cuál ofrece mayor potencia sostenida.
La fotografía marca una diferencia importante. El iPhone Duo incorpora dos cámaras traseras de 48 MP, una principal y otra ultra gran angular, con zoom de calidad óptica de 2x. El Galaxy Z Fold8 Ultra ofrece un sistema más versátil sobre el papel, con un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x.
En autonomía, Apple promete hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla interna y hasta 44 horas con la externa. Samsung declara hasta 27 horas de reproducción. El iPhone también destaca por una carga rápida que alcanza el 50% en unos 20 minutos con un cargador compatible.
Otro punto favorable para Apple es la resistencia: el iPhone Duo tiene certificación IP68, mientras que el Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con IP48. Sin embargo, Samsung gana en ligereza, ya que su plegable pesa menos que el dispositivo californiano.
En precio, el iPhone Duo parte de los 1.999 dólares con 256 GB, mientras que el Galaxy Z Fold8 Ultra comienza en 2.099,99 dólares.
En conclusión, el iPhone Duo resulta especialmente atractivo para quienes ya forman parte del ecosistema Apple y buscan un plegable con gran integración entre hardware y software. El Galaxy Z Fold8 Ultra, en cambio, sobresale por sus cámaras, mayor pantalla interna y experiencia acumulada de Samsung en este segmento. La elección depende, en definitiva, de qué características valore más cada usuario, ya que en hasta el precio hay una mínima diferencia.
En pocas palabras
- Lanzamiento: Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, para competir con Samsung.
- Comparativa: Se detallan diferencias en pantallas, rendimiento, cámaras y autonomía entre el iPhone Duo y el Galaxy Z Fold8 Ultra.
- Decisión final: La elección entre ambos dispositivos dependerá de las prioridades del usuario en cuanto a ecosistema, características y experiencia.