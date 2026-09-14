Cuál es el mejor teléfono plegable de la actualidad: comparación entre el primero de iPhone y el último de Samsung

iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple.

La fotografía marca una diferencia importante. El iPhone Duo incorpora dos cámaras traseras de 48 MP, una principal y otra ultra gran angular, con zoom de calidad óptica de 2x. El Galaxy Z Fold8 Ultra ofrece un sistema más versátil sobre el papel, con un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x.

En autonomía, Apple promete hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla interna y hasta 44 horas con la externa. Samsung declara hasta 27 horas de reproducción. El iPhone también destaca por una carga rápida que alcanza el 50% en unos 20 minutos con un cargador compatible.

Otro punto favorable para Apple es la resistencia: el iPhone Duo tiene certificación IP68, mientras que el Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con IP48. Sin embargo, Samsung gana en ligereza, ya que su plegable pesa menos que el dispositivo californiano.

Galaxy Z Fold8 Ultra, el último teléfono plegable de Samsung.

En precio, el iPhone Duo parte de los 1.999 dólares con 256 GB, mientras que el Galaxy Z Fold8 Ultra comienza en 2.099,99 dólares.

En conclusión, el iPhone Duo resulta especialmente atractivo para quienes ya forman parte del ecosistema Apple y buscan un plegable con gran integración entre hardware y software. El Galaxy Z Fold8 Ultra, en cambio, sobresale por sus cámaras, mayor pantalla interna y experiencia acumulada de Samsung en este segmento. La elección depende, en definitiva, de qué características valore más cada usuario, ya que en hasta el precio hay una mínima diferencia.