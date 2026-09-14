Puertos USB de la computadora: para qué sirve cada uno y cómo sacarles el máximo provecho

Conocé para qué sirve cada puerto USB de la computadora.

Otro símbolo importante en el puerto USB de la computadora es el de una batería. Esta señal indica que el puerto puede estar preparado para suministrar energía y admitir funciones de carga. Sin embargo, la potencia disponible varía considerablemente entre notebooks, por lo que conviene revisar las especificaciones del fabricante antes de conectar equipos que requieren mucha energía.

El rayo, por su parte, identifica habitualmente un puerto Thunderbolt. Esta tecnología utiliza el conector USB-C y puede combinar transferencia de datos, video y alimentación eléctrica. Según la generación, permite alcanzar velocidades de hasta 40 Gbps y, con Thunderbolt 5, llegar hasta 80 o 120 Gbps en determinadas configuraciones.

También existen puertos USB4, que pueden estar acompañados por las cifras 20 o 40 para señalar su ancho de banda máximo. En cambio, un símbolo relacionado con una pantalla puede indicar compatibilidad con DisplayPort Alt Mode, una función que permite enviar señal de video a monitores, televisores o proyectores mediante USB-C.

El puerto USB de la computadora tiene distintas utilidades, según su símbolo.

Finalmente, algunas computadoras muestran una luna creciente o las letras Zzz. Esta marca señala que el puerto USB puede continuar suministrando energía cuando el dispositivo está suspendido, aunque su funcionamiento puede depender de la configuración del equipo.

Por eso, antes de conectar un dispositivo, conviene observar los símbolos, colores y especificaciones técnicas. Así es posible elegir el puerto USB adecuado, aprovechar mayores velocidades de transferencia y utilizar correctamente las funciones de carga o salida de video.