En lo que fue una inolvidable fin de semana para los mendocinos en la 9ª fecha del Turismo Nacional, el campeón defensor Julián Santero aprovechó la mala fortuna de un Lucas Vicino imparable, que a metros de la llegada rompió motor y cedió el triunfo a su comprovinciano, llegando segundo con el impulso.
Turismo Nacional con acento mendocino: 1-2 de Julián Santero y Lucas Vicino en Clase 3
En un gran fin de semana para los mendocinos en la Clase 3 del Turismo Nacional, Julián Santero ganó y lo escoltó Lucas Vicino en un final de película
Histórico 1-2 mendocino en el Turismo Nacional Clase 3
Con este triunfo Julián Santero logró saltar al segundo lugar del campeonato, y descontar ventaja al líder Agustín Canapino, que tuvo que abandonar. Lucas Vicino tuvo una fecha brillante, donde ganó su serie, logró la pole, y mantuvo el liderazgo en la final hasta la última vuelta, cuando falló su motor y Santero, escolta durante toda la prueba lo pasó y plasmó el triunfo, en un gran 1-2 mendocino.
Desde la largada de la final de la Clase 3, con los mendocinos adelante, Lucas Vicino (Toyota Corolla) mostró el gran andar de su auto durante todo el fin de semana en Río Cuarto y partió en punta. Detrás comenzó a acosarlo Julián Santero (VW Virtus) y se entabló una gran duelo, con las distintas estrategias del campeón, y la prolija defensa de Vicino.
Iniciada la última vuelta, con Santero resignado a cuidar la buena suma de puntos que lograba, comenzó a fallar el motor de Vicino, el campeón lo pudo pasar, y con lo justo Lucas aprovechó la buena ventaja sobre el tercero, Leonel Pernía y salvó el segundo lugar.
Santero saltó del tercer puesto en el Campeonato, al segundo lugar, a 44 unidades del líder Agustín Canapino, que sufrió el segundo abandono de la temporada.
Tomás Vitar llegó 10° en la Clase 2
Quien no tuvo un buen fin de semana en el autódromo Ciudad de Río Cuarto, fue el otro mendocino en competencia, Tomás Vitar, que llegó al Sur de Córdoba como 3° en el campeonato y buscando volver al liderazgo. Pero su Nissan March no rindió como se esperaba, y Tommy quedó en el 10° lugar de la final, con un tiempo de 22' 42'' 468/1000, a +15'' 249/1000 del ganador, Gastón Iansa( Chevrolet Onix), que registró 22' 27'' 219/1000 para las 18 vueltas.
En pocas palabras
- Santero y Vicino: Julián Santero ganó el Turismo Nacional Clase 3, con Lucas Vicino segundo.
- Carrera emocionante: Vicino lideró hasta el final, pero un desperfecto mecánico permitió el 1-2 mendocino.
- Campeonato: Santero trepó al segundo puesto, descontando puntos al líder.