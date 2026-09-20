Turismo Nacional con acento mendocino: 1-2 de Julián Santero y Lucas Vicino en Clase 3

Domingo agridulce para Lucas Vicino, que ganó su serie, logró la pole, y punteó la final de la Clase 3 hasta los metros finales, teniendo que conformarse con el segundo lugar.

Histórico 1-2 mendocino en el Turismo Nacional Clase 3

Con este triunfo Julián Santero logró saltar al segundo lugar del campeonato, y descontar ventaja al líder Agustín Canapino, que tuvo que abandonar. Lucas Vicino tuvo una fecha brillante, donde ganó su serie, logró la pole, y mantuvo el liderazgo en la final hasta la última vuelta, cuando falló su motor y Santero, escolta durante toda la prueba lo pasó y plasmó el triunfo, en un gran 1-2 mendocino.

Batacazo de Julián Santero, que logró su segundo triunfo consecutivo y trepó en su pelea por defender el título de campeón del Turismo Nacional Clase 3.

Desde la largada de la final de la Clase 3, con los mendocinos adelante, Lucas Vicino (Toyota Corolla) mostró el gran andar de su auto durante todo el fin de semana en Río Cuarto y partió en punta. Detrás comenzó a acosarlo Julián Santero (VW Virtus) y se entabló una gran duelo, con las distintas estrategias del campeón, y la prolija defensa de Vicino.