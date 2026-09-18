A una fecha de ser anfitriones en el campeonato de Turismo Nacional, la categoría más federal del automovilismo argentino, los pilotos mendocinos competirán en la 9ª cita del calendario a disputarse desde este sábado en el autódromo ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
Turismo Nacional en Río Cuarto: los pilotos mendocinos listos para la acción de la 9ª fecha
Julián Santero y Lucas Vicino, en Clase 3; y Tomás Vitar en Clase 2, corren este fin de semana la 9ª fecha del Turismo Nacional en Córdoba
En un total de 34 participantes en la Clase 3, estarán los mendocinos Julián Santero, campeón vigente y actualmente en el puesto 3 del campeonato; y Lucas Vicino, puesto 13° en la tabla que lidera Agustín Canapino, con 261 puntos.
Cómo llegan los mendocinos a la 9ª fecha del Turismo Nacional
Detrás del escolta Facundo Chapur (199) está el piloto de Guaymallén integrando el equipo Ambrogio Racing- Volkswagen Virtus, con 186 unidades. En tanto Vicino (Escudería Vicino/Toyota Corolla) suma 103 puntos.
Como uno de los protagonistas de la categoría Clase 2, el corredor Tomás Vitar, hasta hace una ronda puntero, llega en el tercer puesto al GP Gobierno de la Provincia de Córdoba - Copa Vittal. Vitar (GR Competición/Nissan March) acumula 220 unidades, lo que lo posicionan detrás del nuevo líder Francisco Coltrinari (Saturni Racing /Peugeot 208), con 240 puntos; y Exequiel Bastidas (Ale Bucci Racing/Toyota Yaris), con 229.
El cronograma oficial de las competencias de la 9ª fecha del TN
Sábado 19 de septiembre
08:40 a 09:10 — Clase 2 — Grupo A — 1.er entrenamiento.
09:15 a 09:45 — Clase 2 — Grupo B — 1.er entrenamiento.
09:50 a 10:20 — Clase 3 — Grupo A — 1.er entrenamiento.
10:25 a 10:55 — Clase 3 — Grupo B — 1.er entrenamiento.
11:00 a 11:25 — Clase 2 — Grupo A — 2.º entrenamiento.
11:30 a 11:55 — Clase 2 — Grupo B — 2.º entrenamiento.
12:00 a 12:25 — Clase 3 — Grupo A — 2.º entrenamiento.
12:30 a 12:55 — Clase 3 — Grupo B — 2.º entrenamiento.
15:20 a 15:30 — Clase 2 — Grupo C — 1.ª clasificación.
15:35 a 15:45 — Clase 2 — Grupo A — 1.ª clasificación.
15:50 a 16:00 — Clase 2 — Grupo B — 1.ª clasificación.
16:10 a 16:20 — Clase 3 — Grupo C — Clasificación.
16:25 a 16:35 — Clase 3 — Grupo A — Clasificación.
16:40 a 16:50 — Clase 3 — Grupo B — Clasificación.
17:50 a 18:00 — Clase 2 — Grupo C — 2.ª clasificación.
18:05 a 18:15 — Clase 2 — Grupo A — 2.ª clasificación.
18:20 a 18:30 — Clase 2 — Grupo B — 2.ª clasificación.
Domingo 20 de septiembre
Clase 2:
09:55 — Salida a pista
10:00 — Cierre de boxes
10:05 — Vuelta previa y 1ª serie — 5 vueltas
10:20 — Salida a pista
10:25 — Cierre de boxes
10:30 — Vuelta previa y 2ª serie — 5 vueltas
Clase 3
10:45 — Salida a pista
10:50 — Cierre de boxes
10:55 — Vuelta previa y 1.ª serie — 5 vueltas
11:10 — Salida a pista
11:15 — Cierre de boxes
11:20 — Vuelta previa y 2ª serie — 5 vueltas
11:35 — Salida a pista
11:40 — Cierre de boxes
11:45 — Vuelta previa y 3ª serie — 5 vueltas
12:50 — Salida a pista
Clase 2
12:58 — Cierre de boxes y Pregrilla TV
13:05 — Vuelta previa y Final — 18 vueltas o 35 minutos
13:40 — Podio
Clase 3
13:45 — Salida a pista
13:53 — Cierre de boxes y Pregrilla TV
14:05 — Vuelta previa y Final — 22 vueltas o 40 minutos
14:45 — Podio
La 10ª fecha se correrá en Mendoza
La antepenúltima jornada del Turismo Nacional -la 10ª-, Clase 2 y Clase 3, se disputará entre el disputarse el 10 y 11 de octubre en el Autódromo Ciudad San Martín. Esto es importante para los pilotos mendocinos, que podrán aprovechar la localía y sumar puntos fundamentales en la lucha por el campeonato, en los casos de Julián Santero (Clase 3) y Tomás Vitar (Clase 2).
En pocas palabras
- Turismo Nacional: Los pilotos mendocinos Julián Santero, Lucas Vicino y Tomás Vitar compiten en la 9ª fecha en Córdoba.
- Clase 3: Julián Santero (3°) y Lucas Vicino (13°) buscan sumar puntos importantes en el campeonato.
- Clase 2: Tomás Vitar, actualmente tercero, aspira a escalar posiciones en la categoría.