Turismo Nacional en Río Cuarto: los pilotos mendocinos listos para la acción de la 9ª fecha

En un total de 34 participantes en la Clase 3, estarán los mendocinos Julián Santero, campeón vigente y actualmente en el puesto 3 del campeonato; y Lucas Vicino, puesto 13° en la tabla que lidera Agustín Canapino, con 261 puntos.

Lucas Vicino. El mendocino marcha 13° en el Campeonato de Clase 3 del TN. Foto: Prensa APAT

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Detrás del escolta Facundo Chapur (199) está el piloto de Guaymallén integrando el equipo Ambrogio Racing- Volkswagen Virtus, con 186 unidades. En tanto Vicino (Escudería Vicino/Toyota Corolla) suma 103 puntos.