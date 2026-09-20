El zonda no fue obstáculo para que los hinchas del Deportivo Maipú asistan al duelo ante Gimnasia de Jujuy

Pese al viento zonda Deportivo Maipú se reencontró con su gente en el estadio Omar Higinio Sperdutti para recibir a Gimnasia de Jujuy por la fecha 30 del Grupo B de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú volvió a jugar en el estadio Omar Higinio Sperdutti, ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la fecha 30.
Pese al viento zonda Deportivo Maipú se reencontró con su gente en el estadio Omar Higinio Sperdutti para recibir a Gimnasia de Jujuy por la fecha 30 del Grupo B de la Primera Nacional.
Los hinchas del Cruzado están ilusionados con la buena campaña de un equipo cuyo objetivo es poder jugar el Reducido que otorga un ascenso a Primera.
Hubo una buena convocatoria en calle Vergara para alentar al equipo de Mariano Echeverría en el regreso a su estadio tras la igualdad sin goles ante Patronato de Paraná.
Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene a en su plantel a 4 jugadores que jugaron en Mendoza: Guillermo Cosaro pasó por Godoy Cruz; Joaquín Varela en el Tomba y Gimnasia y tanto el lateral izquierdo Emiliano Endrizzi como el volante Francisco Maidana lo hicieron en Independiente Rivadavia.
En la próxima fecha el Cruzado volverá a jugar de local ya que recibirá a Temperley, uno de los equipos protagonistas de este Grupo B.
En la recta final de la fase regular a Maipú le quedan le quedan 3 compromisos jugando como local y 3 como visitante: en calle Vergara debe jugar con Temperley, San Martín de San Juan y Güemes. Mientras que como visitante deberá enfrentar a Nueva Chicago, Chacarita y cerrará con Tristán Suárez.