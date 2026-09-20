El zonda no fue obstáculo para que los hinchas del Deportivo Maipú asistan al duelo ante Gimnasia de Jujuy

Pedro Contreras es el utilero de Maipú hace 20 años

Rebecca y Ornella, de marketing y comunicación del Cruzado

Gastón Mansilla sigue con la recuperación para volver a las canchas

Cuatro jugadores del Lobo jujeño con pasado en clubes de Mendoza

Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene a en su plantel a 4 jugadores que jugaron en Mendoza: Guillermo Cosaro pasó por Godoy Cruz; Joaquín Varela en el Tomba y Gimnasia y tanto el lateral izquierdo Emiliano Endrizzi como el volante Francisco Maidana lo hicieron en Independiente Rivadavia.

Endrizzi en cancha de Maipú.

Deportivo Maipú tendrá dos partidos seguidos de local

En la próxima fecha el Cruzado volverá a jugar de local ya que recibirá a Temperley, uno de los equipos protagonistas de este Grupo B.

En la recta final de la fase regular a Maipú le quedan le quedan 3 compromisos jugando como local y 3 como visitante: en calle Vergara debe jugar con Temperley, San Martín de San Juan y Güemes. Mientras que como visitante deberá enfrentar a Nueva Chicago, Chacarita y cerrará con Tristán Suárez.

Los seis partidos que le quedan al Deportivo Maipú