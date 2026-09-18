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Con la dinámica de Mirko Bonfigli, el Deportivo Maipú aspira a sostenerse en el Reducido de la Primera Nacional

Mirko Bonfigli es clave en el mediocampo del Deportivo Maipú. Marcó los dos goles del equipo de Mariano Echeverría en el empate ante Almagro

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mirko Bonfigli es una de la piezas fundamentales del Deportivo Maipú.

Mirko Bonfigli es una de la piezas fundamentales del Deportivo Maipú.

Con la dinámica que impone Mirko Bonfigli, el Deportivo Maipú apunta a mantenerse en zona de clasificación al Reducido en las últimas siete fechas del torneo. El volante de 22 años con un doblete fue el gran protagonista en el empate ante Almagro, por la fecha 29 de la Primera Nacional.

Mirko Bonfiglihabló con Ovación del presente del equipo, de la influencia de Enzo Pérez y de la identidad del juego que tratan de marcar en cada partido.

Mirko Bonfigli le da mucha dinámica al juego del Deportivo Maipú.

Mirko Bonfigli le da mucha dinámica al juego del Deportivo Maipú.

El volante reveló: "Estoy viviendo un lindo momento, lo ideal es que se puedan acompañar de buenos resultados. La idea del entrenador es jugar al fútbol, es lo que intentamos todos los partidos y nos sentimos cómodos con este estilo de juego; para ganar es necesario jugar bien".

"El equipo intenta ir al frente todos los partidos, generamos muchas situaciones, el problema de los últimos partidos es que no pudimos terminar bien las jugadas. Tenemos jugadores muy desequilibrantes, que son los extremos, como Viguet, Saccone, Silva, Gaitán y en el mediocampo hay jugadores de muy buen pie, como Enzo Pérez, Julián Vera y Juan Pablo Gobetto".

Miriko Bonfigli es una de la figuras del Deportivo Maipú que aspira a sostenerse en el Reducido.

Miriko Bonfigli es una de la figuras del Deportivo Maipú que aspira a sostenerse en el Reducido.

Mirko Bonfigli habló de la enseñanza que le dejó Enzo Pérez

Mirko Bonfigli se refirió a lo que ha aportado Enzo Pérez, el capitán y referente del equipo. "En lo particular me ayudó mucho. Estoy viviendo una etapa donde estoy agarrando mucho conocimiento en la formación como jugador. Enzo tiene una mentalidad ganadora, me contagió eso que tiene, su llegada jerarquizó mucho el vestuario", afirmó.

Deportivo Maipú tiene como objetivo jugar el Reducido

Deportivo Maipú a siete fechas del final se ubica en el octavo puesto con 40 puntos en puestos de clasificación del Reducido. "Hace algunas fechas que no podemos ganar, estamos buscando el triunfo. Somos un equipo que sabe a lo que juega, lo fundamental en este plantel es el grupo que se ha formado, que deja todo en cada partido", opinó el cordobés.

"Tenemos un gran equipo, tuvimos bajas importantes, como Luciano Arnijas, Fausto Montero y Gastón Mansilla. Estamos para ir partido a partido y sumar la mayoría de puntos posibles hasta el final del torneo", afirmó.

"Ahora se nos viene un partido lindo con Gimnasia y Esgrima de Jujuy y trataremos de sumar los tres puntos", agregó.

Mirko extraña a Córdoba. Sobre esta situación dijo: "Soy cordobés, se extraña, Mendoza es mi casa, tengo la cabeza en el Deportivo Maipú y lo disfruto, estoy muy contento en este club".

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