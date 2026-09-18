Con la dinámica de Mirko Bonfigli, el Deportivo Maipú aspira a sostenerse en el Reducido de la Primera Nacional

"El equipo intenta ir al frente todos los partidos, generamos muchas situaciones, el problema de los últimos partidos es que no pudimos terminar bien las jugadas. Tenemos jugadores muy desequilibrantes, que son los extremos, como Viguet, Saccone, Silva, Gaitán y en el mediocampo hay jugadores de muy buen pie, como Enzo Pérez, Julián Vera y Juan Pablo Gobetto".

Miriko Bonfigli es una de la figuras del Deportivo Maipú que aspira a sostenerse en el Reducido.

Mirko Bonfigli habló de la enseñanza que le dejó Enzo Pérez

Mirko Bonfigli se refirió a lo que ha aportado Enzo Pérez, el capitán y referente del equipo. "En lo particular me ayudó mucho. Estoy viviendo una etapa donde estoy agarrando mucho conocimiento en la formación como jugador. Enzo tiene una mentalidad ganadora, me contagió eso que tiene, su llegada jerarquizó mucho el vestuario", afirmó.

Deportivo Maipú tiene como objetivo jugar el Reducido

Deportivo Maipú a siete fechas del final se ubica en el octavo puesto con 40 puntos en puestos de clasificación del Reducido. "Hace algunas fechas que no podemos ganar, estamos buscando el triunfo. Somos un equipo que sabe a lo que juega, lo fundamental en este plantel es el grupo que se ha formado, que deja todo en cada partido", opinó el cordobés.

"Tenemos un gran equipo, tuvimos bajas importantes, como Luciano Arnijas, Fausto Montero y Gastón Mansilla. Estamos para ir partido a partido y sumar la mayoría de puntos posibles hasta el final del torneo", afirmó.

"Ahora se nos viene un partido lindo con Gimnasia y Esgrima de Jujuy y trataremos de sumar los tres puntos", agregó.

Mirko extraña a Córdoba. Sobre esta situación dijo: "Soy cordobés, se extraña, Mendoza es mi casa, tengo la cabeza en el Deportivo Maipú y lo disfruto, estoy muy contento en este club".