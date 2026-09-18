El llamativo comentario de Lamine Yamal sobre Messi: "Nadie se esperaba un Mundial..."

"Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos llevando a una selección a la final, porque Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en los momentos importante siempre estaba", comenzó diciendo Yamal sobre Messi en una nota con el programa Universo Valdano, que conduce Jorge Valdano, campeón del mundo con la Selección argentina en México '86.

Yamal y Messi se dan un gran abrazo.

Lamine Yamal dijo que Messi fue el mejor jugador del Mundial

"Para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que és y lo que generó, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel", añadió en una entrevista