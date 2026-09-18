El llamativo comentario de Lamine Yamal sobre Messi: "Nadie se esperaba un Mundial..."

La figura de España Lamine Yamal, quien suele autoproclamarse el mejor jugador del mundo, hizo un llamativo comentario sobre la actuación del astro de la Selección argentina Lionel Messi. El jugador del Barcelona elogió a La Pulga.
La figura de España Lamine Yamal hizo un lamativo comentario sobre la actuación del astro de la Selección argentina Lionel Messi
La figura de España Lamine Yamal, quien suele autoproclamarse el mejor jugador del mundo, hizo un llamativo comentario sobre la actuación del astro de la Selección argentina Lionel Messi. El jugador del Barcelona elogió a La Pulga.
"Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos llevando a una selección a la final, porque Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en los momentos importante siempre estaba", comenzó diciendo Yamal sobre Messi en una nota con el programa Universo Valdano, que conduce Jorge Valdano, campeón del mundo con la Selección argentina en México '86.
"Para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que és y lo que generó, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel", añadió en una entrevista
Luego se refirió a su actuación en la Copa del Mundo al decir: "No salí contento después de ganar el Mundial. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. En otro momento se llega a repetir el Mundial y estaría igual, aunque no hubiese lesión".
"Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble un jugador que arrastra a tres jugadores, pero por mi rendimiento yo sé que podría haber hecho más", cerró Yamal al hacer una autocrítica sobre su actuación en el torneo ecuménico que se adjudicó su selección.
Sin embargo, Yamal, de 19 años, dijo públicamente hace unos días que la pelea principal este año por el Balón de Oro 2026 está entre él y Kylian Mbappé, y argumentó que él merecería el premio por lo ganado de forma colectiva.