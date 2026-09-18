Cuándo llega Lionel Scaloni a la Argentina y por qué se demoró su vuelta

Una gran expectativa envuelve el regreso de Lionel Scaloni al país. Tras caer en la final del Mundial, y luego de ocho años de un ciclo glorioso, su renovación en la Selección argentina no parece tan encaminada y crece la incertidumbre.
Lionel Scaloni debía llegar este viernes a la Argentina pero se retrasó su regreso. Cuándo llega y cuál es el plan para su renovación
Una gran expectativa envuelve el regreso de Lionel Scaloni al país. Tras caer en la final del Mundial, y luego de ocho años de un ciclo glorioso, su renovación en la Selección argentina no parece tan encaminada y crece la incertidumbre.
En ese contexto, su regreso a la Argentina para afrontar una serie de amistosos se vio demorado por lo que habrá que esperar por la palabra del entrenador.
El retorno estipulado de Lionel Scaloni para este viernes se vio demorado por la cancelación del vuelo proveniente desde Europa. Se espera que el entrenador de la Selección argentina llegue este sábado bien temprano por la mañana, alrededor de las 7.40, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Ni bien eso suceda, el entrenador del combinado nacional se encomendará a preparar la serie de amistosos que afrontará la Albiceleste en esta fecha FIFA. El itinerario será de la siguiente manera: enfrentará a Bolivia (el 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba), se medirá ante Burkina Faso (el 3 de octubre, probablemente en la Bombonera) y se cruzará ante Benín (el 6 de octubre en el Monumental), en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.
En la lista de convocados se encuentra la mayoría de los subcampeones del mundo del 2026 con algunas excepciones como los jugadores que fueron suspendidos luego de aquella final. Es el caso de Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).
Durante su estadía en Argentina, se espera que Scaloni mantenga reuniones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, para poder definir su futuro como entrenador de la Selección argentina. El mandatario del ente madre de nuestro fútbol fue claro y manifestó su deseo de que el oriundo de Pujato permanezca al frente de la Albiceleste por un período más.