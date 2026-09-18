Cuándo llega Lionel Scaloni a la Argentina y por qué se demoró su vuelta

Ni bien eso suceda, el entrenador del combinado nacional se encomendará a preparar la serie de amistosos que afrontará la Albiceleste en esta fecha FIFA. El itinerario será de la siguiente manera: enfrentará a Bolivia (el 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba), se medirá ante Burkina Faso (el 3 de octubre, probablemente en la Bombonera) y se cruzará ante Benín (el 6 de octubre en el Monumental), en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina y la hinchada guarda expectativa por la continuidad de Lionel Scaloni.

En la lista de convocados se encuentra la mayoría de los subcampeones del mundo del 2026 con algunas excepciones como los jugadores que fueron suspendidos luego de aquella final. Es el caso de Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

Durante su estadía en Argentina, se espera que Scaloni mantenga reuniones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, para poder definir su futuro como entrenador de la Selección argentina. El mandatario del ente madre de nuestro fútbol fue claro y manifestó su deseo de que el oriundo de Pujato permanezca al frente de la Albiceleste por un período más.