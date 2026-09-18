¡Interminable! Cristiano Ronaldo fue convocado en Portugal para jugar la Nations League

Cristiano Ronaldo continúa rompiendo récords y a sus 41 años volvió a ser convocado por Jorge Jesús para integrar la lista de Portugal de cara la competencia de la Nations League.
Cristiano Ronaldo fue convocado para disputar el inicio de la Nations League con Portugal
Cristiano Ronaldo continúa rompiendo récords y a sus 41 años volvió a ser convocado por Jorge Jesús para integrar la lista de Portugal de cara la competencia de la Nations League.
El DT asumió al término del Mundial 2026 incluyó al astro portugués en su primera lista de convocados.
Cristiano Ronaldo integra la nómina de convocados en Portugal para afrontar el inicio de la Nations League en la que el elenco luso se medirá ante Gales, Noruega y Dinamarca.
De esta manera, el futbolista del Al-Nassr de Arabia se aproxima a cumplir los 250 partidos internacionales con la camiseta de su país. El delantero de 41 años viene de disputar el Mundial 2026 con Portugal, el sexto en su carrera, donde quedó eliminado ante España en octavos de final.
Jorge Jesús, el nuevo entrenador que asumió el cargo en reemplazo de Roberto Martínez, decidió convocar al goleador del combinado luso para comenzar la fase de grupos de la liga de las naciones. En la actualidad, Cristiano Ronaldo acumula 146 goles con la casaca de Portugal.
Con respecto a la convocatoria del Mundial 2026, José Sá, Ricardo Velho, Nelson Semedo, Matheus Nunes, Samu Costa y Gonçalo Guedes, no forman parte de esta nueva lista. Por su parte, Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha y Fábio Silva aparecen como el recambio en Portugal.