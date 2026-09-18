La Copa Libertadores ya tiene confirmados a sus semifinalistas de la edición 2026. El triunfo global de Flamengo sobre Independiente del Valle terminó de completar el cuadro con los cuatro mejores equipos del torneo.
Copa Libertadores: fechas y cruces de semifinales con Estudiantes como único representante argentino
Con la victoria de Flamengo, se confirmaron los cruces de semifinales de la Copa Libertadores 2026
Al vencer a Corinthians, Estudiantes de La Plata se convirtió en el único representante argentino que sigue en carrera en la vigente edición.
Copa Libertadores: fechas y cruces de semifinales
Estudiantes de La Plata tendrá una compleja parada de semifinales ante el último campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo de Brasil. El Pincha alcanzó las semifinales del torneo luego de 17 años y es el único representante argentino que continúa en la lucha por la Gloria eterna.
La última vez que el elenco de La Plata clasificó a esta instancia fue en 2009, de la mano de Alejandro Sabella, quien condujo a Estudiantes a alzar su cuarta Copa Libertadores luego de vencer a Cruzeiro de Brasil por 3 a 1 en el global.
La otra llave de semifinales que se disputará en esta edición 2026 de la Copa Libertadores será la de Palmeiras vs Fluminense. El Flu, campeón 2023 y vedugo de dos equipos argentinos en este 2026 (Independiente Rivadavia y Platense), se medirá en un duelo pleno de brasileños ante el triple campeón Palmeiras, que no sale campeón desde el 2021.
La fecha estipulada para ambos duelos aún resta confirmarse pero la programación de base estipula que esta instancia de semifinales se jugará entre el 13 y 14 de octubre.
Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2026
La instancia definitoria se celebrará el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
En pocas palabras
- Copa Libertadores 2026: Flamengo avanzó a semifinales, completando el cuadro de los cuatro mejores equipos.
- Estudiantes de La Plata: Se convirtió en el único representante argentino tras vencer a Corinthians.
- Semifinales: Estudiantes enfrentará a Flamengo; Palmeiras se medirá ante Fluminense, con fechas a confirmar.