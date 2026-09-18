Copa Libertadores: fechas y cruces de semifinales con Estudiantes como único representante argentino

La última vez que el elenco de La Plata clasificó a esta instancia fue en 2009, de la mano de Alejandro Sabella, quien condujo a Estudiantes a alzar su cuarta Copa Libertadores luego de vencer a Cruzeiro de Brasil por 3 a 1 en el global.

Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2026.

La otra llave de semifinales que se disputará en esta edición 2026 de la Copa Libertadores será la de Palmeiras vs Fluminense. El Flu, campeón 2023 y vedugo de dos equipos argentinos en este 2026 (Independiente Rivadavia y Platense), se medirá en un duelo pleno de brasileños ante el triple campeón Palmeiras, que no sale campeón desde el 2021.

La fecha estipulada para ambos duelos aún resta confirmarse pero la programación de base estipula que esta instancia de semifinales se jugará entre el 13 y 14 de octubre.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2026

La instancia definitoria se celebrará el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.