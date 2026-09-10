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Se pudrió todo

Estudiantes no perdonó a Memphis Depay y llevó el escándalo a la Conmebol

Se enfrentaron Estudiantes y Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores, y el neerlandés se excedió en la celebración del equipo brasileño

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Estudiantes va con todo contra Memphis Depay. 

Estudiantes va con todo contra Memphis Depay. 

Estudiantes de La Plata inició un reclamo institucional formal tras la disputa del primer encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La presentación en Conmebol apunta contra el delantero neerlandés del Corinthians, Memphis Depay, debido a una conducta antideportiva registrada durante el partido disputado en el Estadio UNO que finalizó igualado 1 a 1.

La pretensión del conjunto presidido por Juan Sebastián Verón es obtener un fallo que inhabilite al futbolista del equipo rival de cara a la revancha. El cruce definitivo entre ambas instituciones está programado para el próximo miércoles en Brasil, donde se resolverá el pase a la siguiente instancia del certamen continental.

Estudiantes - Corinthians se jug&oacute; con los dientes apretados.

Estudiantes - Corinthians se jugó con los dientes apretados.

El gesto de Depay contra la hinchada de Estudiantes

El episodio motivo de la denuncia se produjo durante el festejo del gol anotado por Kaio César, momento en el cual los jugadores del conjunto paulista se desplazaron hacia el sector del banderín del córner frente a la tribuna local.

En esa circunstancia, el atacante europeo realizó el gesto conocido como "fuck you" con los dedos de forma explícita hacia la parcialidad albirroja.

Ante esta situación, la comisión directiva del club platense acudió formalmente al organismo rector sudamericano. En el comunicado oficial el club indicó: "Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad".

Asimismo, el Club solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes por la infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) del Código Disciplinario de la Conmebol.

La institución dio a conocer su posición con firmeza institucional mediante sus plataformas públicas tras la presentación del expediente. En el comunicado publicado en sus cuentas oficiales, el Pincha concluyó: "Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que ´El respeto es titular´".

El gesto de Memphis Depay hacia los hinchas de Estudiantes.

El gesto de Memphis Depay hacia los hinchas de Estudiantes.

El panorama puede ser desfavorable para Estudiantes

Más allá de la exigencia presentada por la entidad argentina para dejar al futbolista fuera del choque de vuelta, existe un fallo reciente en la competencia que sirve como parámetro respecto al criterio del tribunal disciplinario. Durante la edición 2025 de la Copa Libertadores ocurrió un episodio similar que no derivó en una suspensión de partidos.

En aquél antecedente, el atacante Bruno Henrique, vistiendo la camiseta del Flamengo, realizó la misma seña hacia el público e incluso se agarró los testículos durante el desarrollo de la jugada. Pese a la gravedad de la falta cometida, la resolución de Conmebol consistió únicamente en la aplicación de una multa económica fijada en 25 mil dólares.

Debido a esa sanción de índole financiera, el deportista del equipo brasileño no tuvo ningún tipo de restricción para disputar la serie de semifinales frente a Racing. Por este motivo, el desenlace del trámite iniciado por Estudiantes mantendrá la atención centrada en los tribunales hasta la confirmación de las alineaciones en Brasil.

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