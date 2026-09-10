Estudiantes no perdonó a Memphis Depay y llevó el escándalo a la Conmebol

En esa circunstancia, el atacante europeo realizó el gesto conocido como "fuck you" con los dedos de forma explícita hacia la parcialidad albirroja.

Ante esta situación, la comisión directiva del club platense acudió formalmente al organismo rector sudamericano. En el comunicado oficial el club indicó: "Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad".

Asimismo, el Club solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes por la infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) del Código Disciplinario de la Conmebol.

Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad.



En dicha… pic.twitter.com/zrsJpB6IYN — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 10, 2026

La institución dio a conocer su posición con firmeza institucional mediante sus plataformas públicas tras la presentación del expediente. En el comunicado publicado en sus cuentas oficiales, el Pincha concluyó: "Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que ´El respeto es titular´".

El gesto de Memphis Depay hacia los hinchas de Estudiantes.

El panorama puede ser desfavorable para Estudiantes

Más allá de la exigencia presentada por la entidad argentina para dejar al futbolista fuera del choque de vuelta, existe un fallo reciente en la competencia que sirve como parámetro respecto al criterio del tribunal disciplinario. Durante la edición 2025 de la Copa Libertadores ocurrió un episodio similar que no derivó en una suspensión de partidos.

En aquél antecedente, el atacante Bruno Henrique, vistiendo la camiseta del Flamengo, realizó la misma seña hacia el público e incluso se agarró los testículos durante el desarrollo de la jugada. Pese a la gravedad de la falta cometida, la resolución de Conmebol consistió únicamente en la aplicación de una multa económica fijada en 25 mil dólares.

Debido a esa sanción de índole financiera, el deportista del equipo brasileño no tuvo ningún tipo de restricción para disputar la serie de semifinales frente a Racing. Por este motivo, el desenlace del trámite iniciado por Estudiantes mantendrá la atención centrada en los tribunales hasta la confirmación de las alineaciones en Brasil.