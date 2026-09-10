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Gimnasia y Esgrima defiende la punta ante Defensa y Justicia: hora, TV y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima, este viernes desde las 19.15, visitará a Defensa y Justicia por la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura de Liga Profesional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima visita a Defensa y Justicia, por la 9na fecha del Torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima visita a Defensa y Justicia, por la 9na fecha del Torneo Clausura.

Este viernes, desde las 19. 15, Gimnasia y Esgrima será visitante de Defensa y Justicia en el marco de la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido tendrá como escenario el estadio Norberto Tito Tomaghello y se podrá escuchar en vivo por Radio Nihuil.

El árbitro encargado de impartir justicia en Florencio Varela será Jorge Baliño, quien a su vez estará acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión oficial estará a cargo de la señal de TNT Sports.

Esteban Fernández viene de marcarle un gol a Boca, en el estadio Víctor Legrotaglie.

Esteban Fernández viene de marcarle un gol a Boca, en el estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo viene de empatar 2 a 2 con Boca y subió a la cima de la tabla de posiciones de la Zona A con 16 puntos, igualado con Vélez e Instituto, pero con mejor diferencia de gol. El equipo dirigido por Darío Franco buscará sumar de a tres para continuar en la cima.

Gimnasia y Esgrima llega al mano a mano con el Halcón con una buena racha. A lo largo del Torneo Clausura ha sumado cinco victorias, un empate y dos derrotas. Además, quedó 12º en la Tabla Anual con 35 unidades, a apenas tres de Estudiantes y Belgrano, quienes cierran la zona de clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.

El Mensana buscará su tercer triunfo seguido de visitante. En esta condición viene de imponerse ante Independiente de Avellaneda (lo goleó 3-0) y Gimnasia y Esgrima La Plata (le ganó 3-2). En el plano general, el Blanquinegro acumula cuatro partidos sin perder (tres ganados y un empate).

Gimnasia y Esgrima buscará continuar la buena racha frente a Defensa y Justicia.

Gimnasia y Esgrima buscará continuar la buena racha frente a Defensa y Justicia.

Defensa y Justicia, por su parte, viene de perder por 1-0 frente a Lanús en La Fortaleza. El Halcón de Varela, equipo conducido por Julio Vaccari, tiene 14 puntos y se ubica cuarto en la tabla de posiciones.

El último antecedente entre Gimnasia y Esgrima y Defensa y Justicia

En el Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima le ganó 2-1 a Defensa y Justicia en el Víctor Legrotaglie. Ezequiel Muñoz y Luciano Cingolani le dieron la victoria al Lobo. Ayrton Portillo había puesto en ventaja a la visita.

El partido se disputó el 4 de mayo pasado, en el reprogramado que se terminó jugando al final de la primera rueda.

Probables formaciones

  • Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; David Barbona, Valentín Sosa, César Pérez; Agustín Hausch, Tiziano Perrotta y Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.
  • Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Paredes o Julián Ceballos, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Esteban Fernández; Ignacio Sabatini y Agustín Módica DT: Darío Franco.
  • Estadio: Defensa y Justicia
  • Árbitro: Jorge Baliño
  • VAR: Adrián Franklin
  • Hora: 19.15
  • TV: TNT Sports

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