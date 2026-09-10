Gimnasia y Esgrima defiende la punta ante Defensa y Justicia: hora, TV y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima llega al mano a mano con el Halcón con una buena racha. A lo largo del Torneo Clausura ha sumado cinco victorias, un empate y dos derrotas. Además, quedó 12º en la Tabla Anual con 35 unidades, a apenas tres de Estudiantes y Belgrano, quienes cierran la zona de clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.

El Mensana buscará su tercer triunfo seguido de visitante. En esta condición viene de imponerse ante Independiente de Avellaneda (lo goleó 3-0) y Gimnasia y Esgrima La Plata (le ganó 3-2). En el plano general, el Blanquinegro acumula cuatro partidos sin perder (tres ganados y un empate).

Gimnasia y Esgrima buscará continuar la buena racha frente a Defensa y Justicia. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Defensa y Justicia, por su parte, viene de perder por 1-0 frente a Lanús en La Fortaleza. El Halcón de Varela, equipo conducido por Julio Vaccari, tiene 14 puntos y se ubica cuarto en la tabla de posiciones.

El último antecedente entre Gimnasia y Esgrima y Defensa y Justicia

En el Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima le ganó 2-1 a Defensa y Justicia en el Víctor Legrotaglie. Ezequiel Muñoz y Luciano Cingolani le dieron la victoria al Lobo. Ayrton Portillo había puesto en ventaja a la visita.

El partido se disputó el 4 de mayo pasado, en el reprogramado que se terminó jugando al final de la primera rueda.

Probables formaciones