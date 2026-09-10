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Deportivo Maipú, con una duda para jugar ante Almagro por la Primera Nacional

Deportivo Maipú se prepara para jugar ante Almagro por la fecha 29 del torneo de la Primera Nacional. Mariano Echeverría tiene una duda para definir el once

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú este jueves entrenó en su predio.

Deportivo Maipú este jueves entrenó en su predio.

Foto: Prensa Deportivo Maipú

Deportivo Maipú, tras su empate sin goles ante Patronato de Paraná como local, intensifica sus entrenamientos de cara al compromiso ante Almagro. Por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional el Cruzado, dirigido por Mariano Echeverría, jugará ante el Tricolor este sábado, desde las 15.30, en José Ingenieros.

El plantel del Cruzado entrenó este jueves en su predio. Luego de la práctica de este viernes, la delegación emprenderá su viaje rumbo a la provincia de Buenos Aires para quedar a la espera del compromiso.

Enzo P&eacute;rez, el capit&aacute;n del Deportivo Maip&uacute;, jugar&aacute; ante Almagro.

Enzo Pérez, el capitán del Deportivo Maipú, jugará ante Almagro.

La posible formación del Deportivo Maipú para visitar a Almagro

Con respecto al equipo para jugar ante Almagro, hay una duda: la presencia de Julián Vera o Brian Orosco. En este sentido, los elegidos por Mariano Echeverría serían: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Julián Vera o Brian Orozco y Tomás Silva, Franco Saccone y Lisandro Cabrera.

Deportivo Maipú se ubica octavo con 38 puntos y dentro de los puestos de Reducido. Tras visitar a Almagro, tendrá dos fechas como local: ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Temperley.

Brian Orosco, tendría chances de ser titular en el Deportivo Maipú.

Brian Orosco, tendría chances de ser titular en el Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú buscará sumar de a tres jugando fuera de Mendoza

Deportivo Maipú buscará, ante Almagro, volver a sumar de a tres fuera de la provincia de Mendoza. En esta condición perdió los últimos tres compromisos que disputó y no marcó goles. Las derrotas fueron ante Gimnasia y Tiro de Salta, (1-0), Midland (2-0) y Colegiales (1-0).

Su última victoria fuera de Mendoza fue ante Atlético de Rafaela el 11 de julio, por la fecha 20. El Cruzado ganó por 3 a 1 con goles de Tomás Silva, autor de un doblete, y Matías Viguet. Agustín Obando había puesto el empate transitorio para el local.

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