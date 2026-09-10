Deportivo Maipú, con una duda para jugar ante Almagro por la Primera Nacional

Deportivo Maipú se ubica octavo con 38 puntos y dentro de los puestos de Reducido. Tras visitar a Almagro, tendrá dos fechas como local: ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Temperley.

Brian Orosco, tendría chances de ser titular en el Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú buscará sumar de a tres jugando fuera de Mendoza

Deportivo Maipú buscará, ante Almagro, volver a sumar de a tres fuera de la provincia de Mendoza. En esta condición perdió los últimos tres compromisos que disputó y no marcó goles. Las derrotas fueron ante Gimnasia y Tiro de Salta, (1-0), Midland (2-0) y Colegiales (1-0).

Su última victoria fuera de Mendoza fue ante Atlético de Rafaela el 11 de julio, por la fecha 20. El Cruzado ganó por 3 a 1 con goles de Tomás Silva, autor de un doblete, y Matías Viguet. Agustín Obando había puesto el empate transitorio para el local.